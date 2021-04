Replica SUA la manevrele ruşilor din Marea Neagră: Pentagonul mută un arsenal ultramodern în Europa VIDEO

„Am sesizat o întărire a forţelor navele ruseşti în Marea Baltică, în Marea Barents şi Marea Neagră”, a declarat generalul Tod Wolters în cadrul unei audieri în Congresul Statelor Unite. Generalul a explicat că este necesar ca SUA să disloce în Europa alte două distrugătoare, pentru a ne îmbunătăţi capacitatea antisubmarin şi că acestea ar putea staţiona în Europa până în 2026, arată publicaţia americană de specialitate „Star and Stripes“.

SUA au deja patru distrugătoare dislocate la baza navală Rota din Spania, generalul american afirmând că aceste nave sunt „caii de povară ai descurajării” Rusiei în mările din jurul Europei.

Generalul de aviaţie Tod Wolters, liderul Comandamentului european al Statelor Unite (EUCOM) FOTO: 86th Airlift Wing/Senior Airman Devin Boyer

Militarul a mai solicitat şi un număr suplimentar de avioane de luptă de generaţia a cincea F-35. Wolters a declarat că anticipează că primele avioane F-35 Lightning II ale aviaţiei americane urmează să fie dislocate în această toamnă în Marea Britanie. De asemenea, există deja 30 de aeronave F-35 în dotarea unor forţe aeriene aliate din Europa şi se aşteaptă ca numărul total să ajungă la 450 de avioane de acest fel până în 2030.

Arsenalul american „detaşat“ în Europa din cauza atitudinii belicoase a Moscovei

Navele solicitate, dar şi cele care sunt deja în Spania, la Rota, sunt distrugătoare din clasa Arleigh Burke, iar unele dintre ele au în echipare un sistem Aegis Ballistic Missile Defense asemănător Scutului de la Deveselu. Apoi, navele sunt dotate cu două baterii verticale care pot lansa 29, respectiv, 61 de rachete de diverse tipuri, printre care devastatoarele rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune BGM-109 Tomahawk sau vectorii antiaerieni RIM-156 SM-2 şi antisubmarin RUM-139 VL-ASROC.

Distrugătoarele americane au o putere de foc devastatoare FOTO: U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet/Mass Communication Specialist 1st Class James R. Turner/Released

Pe de altă parte, toate distrugătoarele Arleigh Burke au două tunuri rapide robotizate Phalanx CIWS Block 1B, un tun naval principal de 127 de milimetri, două sisteme triple de lansare a torpilelor şi alte sisteme clasice de armament. În fine, navele sunt dotate cu câte cinci sisteme radar, din care unul de control al focului şi trei sonare, şi au la bord cel puţin un elicopter SH-60 Sea Hawk. Preţul unei astfel de nave, care este deservită de aproximativ 300 de ofiţeri şi marinari, este de peste un miliard de dolari.

În plus, avioanele F-35 Lightning II solicitate de generalul Tod Wolters sunt de ultimă generaţie, concepute să execute o gamă largă de misiuni, de la bombardamente strategice, la lupte aeriene sau atac la sol. Avionul are capabilităţi stealth („invizibil” radar), o viteză maximă de Mach 1,6 (2.000 km/h) şi poate fi dotat cu o gamă largă de rachete aer-aer, AIM-9 SIDEWINDER, AIM-120 AMRAAM sau AIM-132 ASRAAM. În plus, F-35 dispune şi de armament aer-sol, de vectori Joint Direct Attack Munition (JDAM), Joint Standoff Weapon (JSOW), Small Diameter Bombs (SDB), rachete anti-blindaj Brimstone, Cluster Munitions (WCMD) şi AGM 88 HARM (High Speed Anti-Radiation Missile).

Avionul are cockpit „de sticlă”, informaţiile fiind transmise pilotului exclusiv prin intermediul unor afişaje de tip display. Cel aflat la manşă poate da inclusiv comenzi vocale, pentru că aeronava dispune de un performant sistem de recunoaştere a acestora. F-35 Lightning II este în dotarea forţelor aeriene din 14 ţări, iar în prima misiune reală de luptă a fost introdus în 22 mai 2018 de piloţii israelieni, care au realizat o serie de lovituri aeriene. În funcţie de variantă, F-35 Lightning II costă între 172 şi 291,7 milioane de dolari.