UPDATE Curtea Supremă a amânat pentru 15 octombrie procesul lui Vâlcov. După decizia CCR acesta ar putea scăpa complet de acuzaţii

Acesta este şi cazul lui Darius Vâlcov, condamnat de un astfel de complet în anul 2015.

Cum CCR nu a motivat decizia pe această speţă este de aşteptat ca astăzi să amâne termenul până la publicarea motivării. De altfel, decizii similare de amânare s-au dat în urmă cu o săptămână în dosarele lui Victor Ponta, Sebastian Ghiţă şi Viorel Hrebenciuc.

Cum faptele pentru care Darius Vâlcov este chemat în faţa justiţiei au fost comise acum 10 ani, există posibilitatea ca acestea să se prescrie până la o sentinţă definitivă a justiţiei.

Istoricul dosarului

Potrivit DNA, in cursul anului 2009, omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-ar fi contactat pe Darius Valcov, la acea data primar al municipiului Slatina, caruia i-a propus ca, in schimbul oferirii sprijinului in influentarea factorilor de decizie din cadrul autoritatii contractante (SC Compania de Apa Olt SA), in vederea castigarii unor licitatii de lucrari pentru obiective situate in Slatina, Scornicesti, Piatra Olt si Draganesti, sa ii dea 20% din valoarea sumelor incasate, conform contractelor de executie a respectivelor lucrari.

Cu ocazia derularii procedurilor de licitatie referitoare la atribuirea celor trei contracte, membrii comisiei au procedat, la indemnul lui Darius Valcov, in mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor conditii de eligibilitate in scopul favorizarii firmei Tehnologica Radion, arata DNA.

Astfel, Tehnologica Radion a castigat licitatiile organizate in cadrul proiectului 'Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt', fiind semnate contracte, cu Compania de Apa Olt, pentru mai multe lucrari, de 78.201.552 lei. Astfel, in baza acestei intelegeri, in perioada ianuarie-martie 2011, Darius Valcov s-a prezentat periodic la sediul firmei Tehnologica Radion, unde a primit suma totala de 1.200.000 lei (in 3 transe a cate 400.000 lei fiecare), remiterea fiind realizata ori de cate ori contractantul Compania De Apa Olt efectua plati in contul societatii, spun procurorii.

Magistratii arata ca, in perioada aprilie-decembrie 2011, Darius Valcov ar fi primit de la Theodor Berna, prin intermediul lui Minel Prina, suma totala de 2.500.000 lei (in 5 transe a cate 500.000 lei fiecare).





Urmărit penal de DIICOT în dosarul publicării protocolului secret





DIICOT a început urmărirea penală in personam faţă de Darius Vâlcov pentru infracţiunea de divulgare a secretului care periclitează securitatea naţională (articolul 407 din Codul penal, alineatul 3). Urmărirea penală in personam a fost începută de DIICOT pe 27 februarie 2019, iar de atunci Vâlcov a fost citat de două ori la DIICOT, o dată, în martie şi a doua oară, în aprilie. De fiecare dată, a refuzat să facă declaraţii, prevalându-se de dreptul la tăcere.





Pe 23 august, Darius Vâlcov a publicat pe pagina sa de Facebook protocolul încheiat între Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI) la data de 7 decembrie 2016. Potrivit articolului 407 din Codul penal, alineatul 3, „divulgarea, fără drept, a unor documente sau date care constituie informaţii secrete de stat, de către cel care ia cunoştinţă de acestea în afara îndatoririlor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani”. Dosarul a fost deschis ca urmare a unei sesizări a SRI din data de 28 august 2018.