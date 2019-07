Radu Mazăre se căsătoreşte, miercuri, în Penitenciarul Rahova

„Nu ne lasă cu nimic, este ca de obicei, procedura este ca la o vizită normală, nu avem dreptul la nimic în plus. Aşa este regulamentul, nu există nicio posibilitate de a sărbători cu ceva ceremonia. Nu poate cumpăra din penitenciar oricând, există şi acolo o procedură. (...) El nu a făcut nicio cumpărătură, el îşi face cumpărăturile lui în fiecare zi de luni, dar nu a făcut nicio cumpărătură pentru evenimentul acesta pentru că nu are cum să vină cu ele, nici tehnic, nici practic nu există această posibilitate. Naşi nu avem, sunt eu, care sunt martorul care va semna. (...) Pe Roxana nu am auzit-o să fi vorbit că îşi ia rochie şi cu toţii ne vom costuma foarte simplu şi adaptat situaţiei, foarte simplu. Nu au impus reguli, dar nu e cazul. Cu flori nu ştiu dacă ne lasă, nu am întrebat, nu ne-am gândit să aducem, Roxana vine cu noi, dar nu cred că ne lasă să trecem cu flori”, a declarat fratele fostului edil, Mihai Mazăre, citat de Mediafax.





Activităţile lui Radu Mazăre în puşcărie: Coase la maşină şi calcă cearşafuri

Fostul edil al Constanţei, care acum execută la penitenciarul Rahova pedeapsa de nouă ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de pe litoral, îşi ocupă timpul croind şi trăgând la maşină cearşafuri şi feţe de perne. Potrivit logodnicei sale, Radu Mazăre s-a şi îngrăşat de când se află în spatele gratiilor. „Face aceleaşi lucruri în fiecare zi, că astea sunt condiţiile. E bine. Face sport cât poate să facă. Iese într-o curte, merge, face exerciţii. Nu este o perioadă uşoară, dar ce să fac. Nu ştiu dacă neapărat el croieşte, însă ştiu că trage la maşină şi calcă cearceafuri, feţe de pernă, de astea au probabil nevoie. Radu arată bine, e ok. S-a îngrăşat un pic faţă de cum era înainte, dar în condiţiile normale. Se mai uită la televizor, dar nu foarte mult. Mai mult citeşte”, a declarat sâmbătă Roxana Mihalache, logodnica lui Radu Mazăre. Fostul primar va împlini vineri, 5 iulie, 51 de ani iar conducerea penitenciarului i-a aprobat să-şi petreacă ziua de naştere împreună cu familia, la masă.

Radu Mazăre a dorit iniţial să se căsătorească chiar de ziua lui însă, cum acest lucru nu a mai fost posibil după ce actele nu au fost depuse în timp util, acesta speră acum să se poată căsători în data de 10 iulie. Roxana Mihalache a precizat că nu există pregătiri speciale, pentru că va fi o căsătorie simplă. Potrivit legii, numărul maxim de persoane care pot participa la un astfel de eveniment este de zece. „Nu am discutat nimic despre nuntă. nici despre ţinuta. Acest lucru nu este un subiect foarte important. Pentru mine nu e un lucru foarte important rochia”, a spus Roxana Mihalache, după vizita de la Penitenciarul Rahova. Întrebată cu ce va înlocui şampania de la nuntă, Roxana Mihalache a spus: „Cu suc. (Iar tortul, n.r.) Probabil cu nişte fursecuri”.

Aceasta a spus că nu se aştepta să fie cerută în căsătorie şi că are încredere că vor trece peste acest moment greu, precizând că toată perioada petrecută împreună cu Radu Mazăre a fost „o lună de miere”. „Nu m-am aşteptat. Relaţia pe care o am cu Radu am avut-o şi o am în continuare am trăit-o ca şi când eram deja căsătoriţi. O trăiesc în continuare. O simt ca o relaţie oficializată. Nu e uşor, dar trecem peste, că nu avem de ce să stăm să ne chinuim cu gândul că ne desparte un zid. Inelul, rochia, şi lucrurile materiale nu sunt foarte importante pentru mine. Sincer nu ştiu de ce a făcut-o acum (a cerut-o în căsătorie, n.r.). Probabil aşa a simţit. Problemele lui juridice au fost mult mai importante. Eu l-am înţeles. Am fost lângă el. (...) Luna de miere am avut de când ne-am cunoscut până acum”, a spus Roxana Mihalache.

Cadou din partea DNA, trei noi dosare

Săptămâna trecută Direcţia Naţională Anticorupţie a transmis că s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de fostul edil al Constanţei în alte trei dosare.

Într-un dosar este vizat actualul primar al Constanţei, Decebal Făgădău, urmărit penal pentru abuz în serviciu, dosar în care Radu Mazăre este şi el urmărit penal pentru complicitate la aceeaşi infracţiune. Dosarul se referea la construirea, cu nerespectarea dispoziţiilor legale, în zona centrală a staţiunii Mamaia, a unui imobil în regim P+5E-6E cu destinaţie cazare şi alimentaţie publică. Imobilul a fost ridicat în baza unei autorizaţii de construire, emise în anul 2009 de primăria municipiului Constanţa.

Un al doilea dosar îl vizează pe Radu Mazăre pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, „în luna mai 2007, Radu Mazăre, în calitate de primar al municipiului Constanţa, cu încălcarea prevederilor legale, a iniţiat un proiect de hotărâre în vederea vânzării prin negociere directă şi nu prin licitaţie publică, către o societate comercială, a unei suprafeţe de 4.000 mp teren, amplasată în intravilanul mun. Constanţa, zona Lacului Siutghiol. Ulterior, inculpatul a perfectat contractul de vânzare-cumpărare a acestui teren, deşi preţul de 110.000 euro fără TVA (25,25 euro/mp) era vădit mai mic decât cel real (300.305 euro fără TVA). În luna noiembrie 2012, procedând în aceeaşi manieră, inculpatul a permis realizarea unui schimb de terenuri cu o societate comercială în condiţii vădit păgubitoare pentru patrimoniul municipiului Constanţa”.

Un al treilea dosar care-l vizează pe fostul edil pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, în formă continuată. Potrivit procurorilor, „În perioada 2007-2009, inculpatul Mazăre Radu Ştefan, în calitate de primar al municipiului Constanţa, cu încălcarea prevederilor legale, a înstrăinat, la preţuri subevaluate (aproximativ 700.000 euro), opt terenuri în suprafaţă totală de aproximativ 6.000 m.p. din domeniul privat al municipiului Constanţa, situate toate în staţiunea Mamaia. În realitate, preţul acestor terenuri se ridica la aproximativ 2.200.000 euro”.

Radu Mazăre este condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de pe litoral, un dosar cu un prejudiciu de circa 114 milioane de euro. Acesta mai are alte trei procese pe rol, ce vor intra sau sunt deja în faza de apel, fiind condamnat în două dintre acestea şi achitat în celălalt. Astfel, în mai 2018, Tribunalul Constanţa l-a condamnat la 6 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu iar, în mai 2019, Curtea Supremă la alţi 9 ani de închisoare în dosarul „Polaris”. În iunie 2018, Mazăre a fost achitat în dosarul „Henri Coandă” unde era acuzat de luare de mită.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: