Puternicele F-35 Lightning II americane au ajuns în România. Ce trupe mai sunt aşteptate în zonă VIDEO

Chiar înainte ca Rusia să ia cu asalt Ucraina, preşedintele SUA, Joe Biden, a ordonat ca trupe americane deja bazate în Europa să consolideze apărarea naţiunilor care au graniţă cu Ucraina, inclusiv România. O măsură similară a fost luată de NATO, joi, după ce invadarea Ucrainei a fost pusă în practică de Kremlin. Drept urmare, în România ajung importante categorii de armament moderne, printre care şi două avioane F-35 Lightning II.

Modernele aparate de luptă cu capabilităţi stealth (invizibile radar) au aterizat joi, 24 februarie, în jurul orei 15.00, în Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea. „Misiunile de instruire în comun au ca principal obiectiv creşterea interoperabilităţii între aliaţii din cadrul NATO, iar misiunile de poliţie aeriană desfăşurate în comun contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare”, a comunicat Ministerul Apărării Naţionale.

Aeronavele au sosit în România după ce Departamentul american al Apărării (DoD) a anunţat o serie de măsuri urgente în urmă atitudinii agresive a Rusiei. „Preşedintele Biden a ordonat Secretarului Apărării Lloyd J. Austin III să mute forţe deja aflate în zona de operaţii a Comandamentului European al SUA, în republicile baltice, Polonia şi pe flancul de sud-est", se precizează într-un comunicat de presă al DoD. Forţele se vor transfera în decurs de o săptămână, potrivit unor oficiali ai DoD, care au adăugat că dislocările au caracter temporar.

Ar fi vorba de un grup de luptă de nivel batalion de infanterie format din 800 de militari, dar şi de până la opt avioane de luptă F-35, care vor fi transferate din Germania atât în ţările baltice, cât şi în România. În plus, 32 de elicoptere de atac vor fi mutate din bazele din Grecia şi Germania în ţările care au graniţe cu Ucraina. Drept urmare, cinci elicoptere americane, patru aparate de atac Boeing AH-64 Apache şi unul Sikorsky UH-60 Black Hawk au şi ajuns miercuri seara în România, fiind surprinse într-o escală de realimentare pe Aeroportul Internaţional „Traian Vuia” din Timişoara.

„Acest personal suplimentar este repoziţionat pentru a-i asigura pe aliaţii noştri, pentru a descuraja orice potenţială agresiune împotriva statelor membre NATO şi pentru a se antrena cu forţele naţiunilor gazdă”, precizează DoD. Toate forţele americane sunt la ordinul generalului Tod D. Wolters, comandantul Comandamentului European al SUA.

Flota aeriană de pe cerul României

Aceste aeronave americane F-35 de generaţia a V-a vor realiza misiunile de poliţie aeriană ale NATO în România alături de cele 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86

Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea. Lor li se alătură şi 4 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu, cele trei avioane germane de acelaşi tip sosite recent în România şi un număr neprecizat de aeronave de generaţia a V-a F-35A de la Baza Aeriană Amendola.

Şi NATO îşi întăreşte forţele

În paralel cu mişcările de trupe americane, NATO şi-a activat cele cinci planuri de apărare pentru a desfăşura forţe suplimentare în ţările membre din Europa de Est. Secretarul general Jens Stoltenberg a precizat că peste 100 de avioane de luptă, dar şi 120 de nave militare au fost puse în alertă.

În acest context trebuie spus că mai multe aeronave de luptă au zburat în cursul zilei de joi deasupra României. În plus, tot deasupra României, în zona Clujului, cerul a fost survolat pentru mai mult timp de o aeronavă cisternă de tip McDonnell Douglas KC-10A Extender a US Air Force care a avut ca misiune tocmai realimentarea avioanelor de luptă.

Puternică experienţă de luptă

Boeing AH-64 Apache este un elicopter de atac foarte performant, cu o puternică experienţă de luptă în diverse teatre de operaţii. Dispune de o suită de senzori montaţi pentru achiziţia ţintei şi sisteme de viziune pe timp de noapte şi, între altele, este dotat cu un puternic tun rapid de 30 de milimetri. În plus, Boeing AH-64 Apache, care are un preţ unitar de 20 de milioane de dolari, mai dispune de un mix de rachete AGM-114 Hellfire şi Hydra 70. Armata SUA este operatorul principal al AH-64, dar acest tip de aparat a devenit principalul elicopter de atac al mai multor naţiuni, inclusiv Grecia, Japonia, Israel, Ţările de Jos, Singapore şi Emiratele Arabe Unite. A fost construit sub licenţă în Regatul Unit sub numele de AgustaWestland Apache. Boeing AH-64 Apache au fost utilizate cu succes în conflicte din Panama, Golful Persic, Kosovo, Afganistan şi Irak. Israelul a folosit pe „apaşi“ în conflictele sale militare din Liban şi Fâşia Gaza.