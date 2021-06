PREMIERĂ ÎN JUSTIŢIE Afaceristul Ştefan Mandachi primeşte daune după ce a dat în judecată statul că nu a rezolvat problema animalelor schingiuite

„De-a lungul anilor, am câştigat prin muncă milioane de euro, am contribuit cu alte (şi mai multe multe) milioane la bugetul de stat, dar rar mi-a fost dat să trăiesc o astfel de bucurie la «câştigarea» sumei de 21 EURO (100 lei) .

Anul trecut am dat Statul român în judecată pentru ororile la care sunt martor în mod constant, peste tot în ţară: sute de animale chinuite, câini maltrataţi, aruncaţi de pe bloc, petarde înfipte în urechile animalelor, pui zvârliţi în râpe, văgăuni şi iazuri, condamnaţi la foame, frig, moarte. În urma probatoriului administrat în faţa instanţei, în care am descris scenele de Evul mediu la care sunt obligat să asist atunci când găsesc animale schingiuite sau abandonate, judecătoarea a hotărât că am dreptate: statul îmi datorează daune morale în valoare de 100 lei întrucât trebuia (şi putea) să rezolve demult problema şi l-a durut în pix. Suma este infimă, dar simbolul este gigantic", a povestit Ştefan Mandachi, pe pagina sa de Facebook.