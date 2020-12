Peste 3.000 de doze de vaccin, distribuite până duminică în 10 spitale. Câte primeşte fiecare unitate. Prima persoană va fi vaccinată la Institutul „Matei Balş”

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a precizat că peste 3.000 de doze de vaccin anti-COVID vor fi distribuite în toate cele 10 spitale de boli infecţioase aflate în prima linie în lupta împotriva coronavirusului din ţară. Acestea sunt doar pentru prima administrare, iar la data replului va pleca de la Institutul Cantacuzino tranşa necesară. Următoarea livrare a vaccinurilor va avea loc în jurul datelor de 28 - 29 decembrie, a adăugat sursa citată.

„În acest moment vor fi distribuite peste 3.000 de doze în toate cele 10 spitale. Menţionăm că cele peste 3.000 de doze care vor ajunge mâine în spitale sunt doar pentru prima administrare (la data rapelului va pleca de la Cantacuzino tranşa necesară). Dorim ca aceste doze să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de ele”, a precizat GCS, într-un anunţ de presă.

Sursa menţionată mai spune că „următoarea livrare a vaccinurilor anti-COVID-19 va avea loc în jurul datelor de 28-29 decembrie”.

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghiţă, a declarat sâmbătă, la sosirea primelor 10.000 de doze de vaccin le Instititul Cantacuzino, că prima persoană va fi vaccinată duminică, la Institutul ”Matei Balş”, dar că îl interesează în egală măsură şi a doua persoană care se vaccinează, şi a treia persoană, şi a mia persoană care urmează să se vaccineze, atât din rândul personalului medical, cât şi din rândul celorlalte categorii de persoane.

Vaccinarea începe în data de 27 decembrie în toate cele 10 spitale de boli infecţioase aflate în prima linie în lupta împotriva COVID-19.

Evenimentul de vaccinare de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” va începe duminică, 27 decembrie, la ora 09.00.

Dozele de vaccin din prima tranşă au fost alocate în funcţie de necesarul solicitat de fiecare dintre spitale cu menţiunea că pot fi oricând modificate în funcţie de cererea unităţilor:

1. Braşov – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase- 100 de doze

2. Bucureşti – Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş“- 600 de doze

3. Bucureşti – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Dr. Victor Babeş“ - 530 de doze

4. Cluj – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Cluj-Napoca- 375 doze

5. Constanţa- Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Constanţa- 170 doze

6. Dolj – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş“, Craiova- 90 doze

7. Iaşi – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase- 260 doze

8. Maramureş – Baia Mare- Spitalul de Urgenţă- 210 doze

9. Suceava – Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou“ Suceava- 250 doze

10. Timiş – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş“, Timişoara- 450 doze.

Răspunsul imun după vaccinul anti-COVID va fi de o durată mai mare decât după boala naturală, reacţiile adverse sunt de intensitate uşoară, medie şi persoanele vaccinate vor fi monitorizate, prima etapă de vaccinare va fi încheiată până la începutul lunii februarie, beneficiile maxime ale vaccinului se obţin la o săptămână după administrarea celei de-a doua doze, a declarat sâmbătă coordonatorul campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghiţă, la sosirea primelor 10.000 de doze de vaccin la Institutul Cantacuzino din Capitală.

Vaccinul este stocat pe o perioadă de 6 luni între o temperatură de minus 60 - minus 90 de grade, după ce este scos de la această temperatură şi ajunge la temperatura de plus 2 plus opt grade, are o stabilitate de 120 de ore, ceea ce înseamnă circa 5 zile, durata transportului până la centrul de vaccinare nu trebuie să fie mai mare de 12 ore, a explicat Gheorghiţă, care a precizat că într-un flacon sunt cinci doze.

Acesta a anunţat vineri că în fiecare săptămână vor ajunge 140.000 - 150.000 de doze în România.

Pe baza contractului semnat de Comisia Europeană cu BioNTtech/Pfizer, România poate accesa peste 10 milioane de doze de vaccin, arată un comunicat de presă al Comitetului Naţional de Coordonare a activităţilor privind vaccinarea împoriva COVID-19.

În plus, în acest moment, Comisia Europeană urmăreşte dezvoltarea unui portofoliu divers de vaccinuri candidate pe platforme diferite, astfel încât să crească şansele de a avea mai multe vaccinuri disponibile, după autorizarea de punere pe piaţă acordată de către Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA).

Potrivit sursei amintite, la începutul lunii ianuarie, EMA urmează să finalizeze evaluarea celui de-al doilea vaccin împotriva COVID-19, respectiv vaccinul dezvoltat de compania Moderna. Numărul de doze repartizat României din vaccinurile ce ar putea obţine recomandarea din partea EMA şi autorizarea din partea Comisiei Europene va fi stabilit în aceeaşi manieră în care s-a perfectat contractul cu primul producător al cărui produs a trecut deja de aceste trepte.

Până în acest moment, Comisia Europeană a semnat contracte cu şase companii. În baza acestor contracte semnate şi în funcţie de ce vaccinuri vor fi, în continuare, recomandate de către EMA şi autorizate de către Comisia Europeană, România va putea accesa numărul de doze necesar pentru vaccinarea a 10,7 milioane de persoane, cu posibilitatea de suplimentare.