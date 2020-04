O nouă ordonanţă militară. Măsuri suplimentare anunţate de MAI: carantină în Ţăndărei, mai multe zboruri suspendate VIDEO

După ce numărul de cazuri de persoane testate pozitiv cu virusul COVID-19 a crescut cu 430 în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr înregistrat până acum, Ministerul Afcaerilor Interne (MAI) a anunţat prevederile ordonanţei de urgenţă nr. 7.

Declaraţii Marcel Vela, ministrul de Interne:

România traversează una dintre cele mai dificile perioade ale istoriei recente. Protejarea cetăţenilor este o prioritate. Distanţarea socială este unica soluţie în acest moment. Ştiu că este extrem de greu. În această lună are loc una dintre cele mai importante sărbători. Viaţa noastră şi vieţile celor dragi depind de ceea ce vom face. Vă rog să credeţi că măsurile restrictive au fost luate pe baza a ceea ce spun specialiştii. Vă rugăm să respectaţi indicaţiile şi să înţelegeţi că viitorul depinde de acest lucru.

Pentru a face încă un pas în acest război am semnat o nouă ordonanţă militară. Este necesară în special pentru că evoluţia internaţională este de aşa natură încât trebuie să diminuăm la minim orice risc, însă, din păcate, un alt factor care ne determină să introduce noi ordonanţe este şi comportamentul anumitor cetăţeni, oameni care nu înţeleg cât este de periculos este ceea ce fac atât pentru ei, cât şi pentru alţii.

Avem deja primul cetăţean arestat preventiv, pentru că nu s-a supus agenţilor. S-a întâmplat la Vaslui. În judeţul Ialomiţa, din totalul cazurilor de 48 de persoane confirmate, 31 sunt din Ţăndărei, 7 din cei pacienţi decedaţi sunt tot din Ţăndărei.

În localitate vom permite intrarea şi ieşirea doar pentru transportul de marfă, pentru aprovizionarea populaţiei, şi al persoanelor care nu locuiesc acolo, dar îşi desfăşoară activitatea acolo.

Îi anunţ pe cetăţenii din Ţăndăreni că măsurile de verificare vor fi stricte, se va aplica legea. Este strict interzisă ieşirea şi intrarea prin alte zone de acces decât cele publice.

O altă decizie importantă luată: având în vedere că multe ţări a intrat în zona roşie, am decis să suspendăm toate zborurile efectuate de operatori economici spre SUA, UK, Turcia, Iran, Olanda, Elveţia pentru o perioadă de 14 zile, începând de mâine, 5 aprilie, ora 23.00, ora României. Această restricţie nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat sau celor care asigură servicii medicale.

Avem şi o veste bună: se vor permite zboruri ale tuturor companiilor pentru transportul tuturor lucrătorilor comerciali din alte ţări.

O altă prevedere: prelungirea suspendării transportului rutier de persoane către Italia, Spania, Franţa, Austria, Elveţia, Irlanda, Olanda şi Turcia, inclusiv din aceste stări spre România, pe toată perioada stării de urgenţă

Pentru că transportatorii sunt extrem de importanţi, economia are nevoie de ei, am stabilit pentru conducătorii de maşini cu capacitate mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome specifice, că vor completa doar o declaraţie pe proprie răspundere în care îşi anunţă locaţia unde pot fi găsiţi. Aceştia nu se izolează la domiciliu, dar trebuie să-şi procure echipamente de protecţie.

Pentru fluidizarea traficului la graniţe, conducătorii camioanelor de transport marfă care tranzitează teritoriul României nu vor mai completa declaraţiile epidemiologice dacă vor trece doar prin coridoarele de tranzit, fiind interzisă abaterea de la acestea. La intrarea în ţară, conducătorul auto străin este obligat să aplice pe parbriz un colant prin care să se identifice tipul de transform. Şoferul este obligat să păstreze declaraţia de tranzit, dacă nu respectă aceste prevederi, el va fi obligat să intre în carantină 14 zile şi va suporta cheltuielile

Pentru a ajuta cadrele medicale, Ministerele cu reţea proprie şi autorităţile publice locale vor asigura spaţii hoteliere, la cerere, pentru a limita răspândirea virusului şi pentru ca medicii, asistentele să-şi protejeze astfel familiile.

La solicitarea lui Costel Alexe, ministrul Mediului, am introdus un articol pentru a preveni infracţiunile din această perioadă: vor exista controale pe linie de control silvic.

Fac un apel către fraţii noştri din diaspora, cei care doresc să ajungă în ţară cu ocazia sfintelor sărbători: dragi compatrioţi, rămâneţi în ţările unde locuiţi şi faceţi acolo sărbătorile în pace şi linişte, departe de cei dragi. Din păcate, aici, vom fi obligaţi să vă invităm să locuiţi 14 zile în spaţiile de carantină. Aacest lucru nu ne face bine nici nouă, nici dvs, nici familiilor care vă iubesc.

Vreau să mă asigur că ştiţi adevărul despre situaţia din ţară. Vă garantez însă că vom ieşi din această situaţie grea şi vom fi din nou împreună. Cât de repede, depinde doar de noi. Dumnezeu să binecuvânteze România şi pe dvs, dragi fraţi compatrioţi de peste hotare, oriunde v-aţi afla.

Declaraţii Raed Arafat

Am venit în sprijinul colegilor care au nevoie de consultanţă din afară pentru a repune situaţia pe un făgaş normal. Vorbesc de Arad şi Hunedoara, unde au fost trimise două echipe de medici epidemiologici de la centrul din Timişoara, doi medici anestezişti din Craiova şi Timişoara şi doi medici SMURD. Vor veni în sprijinul autorităţilor şi spitalelor din cele două localităţi

Săptămâna viitoare, o aeronavă militară din Ungaria şi în colaborare cu SUA va aduce 100.000 de combinezoane pentru protecţie cu nivel înalt. Eistă şi alte materiale de protecţie care sunt pe drum şşi urmează să ajungă şi să fie distribuite către unităţile sanitare şi nu numai.





Un alt aspect ridicat de mai multe ori: ventilatoarele: am explicat care sunt problemele. Noi avem contractate 200 de ventilatoare deja, dar încă nu este certă data de sosire a lor. Am luat unele măsuri pentru a creşte numărul lor imediat. Am identificat 190 de ventilatoare de terapie intensivă şi deja am început să le aducem la Bucureşti





Firma care le-a fabricat urmează să facă reparaţii şi să le redea spitalelor. Sperăm ca la măcar 100 dintre ele să se reuşească.