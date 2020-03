O primă arestare în cazul poluării masive din Capitală

Anchetatorii susţin că firma care strângea gunoaie din Sectorul 1 le-ar fi aruncat în râul Argeş sau le-ar fi îngropat în zone din Ilfov şi Giurgiu. Conform unor surse, compania vizată în acest dosar este Ecogreen Construct care a fost înfiinţată în anul 2009 şi care are sediul în Adunaţii Copăceni. Compania respectivă are ca obiect de activitate tocmai colectarea de deşeuri nepericuloase. Cu 37 de angajaţi, Ecogreen Construct are o activitate destul de bogată în domeniu. Concret, conform datelor deţinute de Ministerul Finanţelor, în 2018, firma a avut o cifră de afaceri rezonabilă, de 6.309.502 de lei şi un profit 2.294.458 de lei.