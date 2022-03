Mircea Geoană: Nu sunt riscuri la adresa securităţii noastre. Peste două treimi din forţele ruse sunt deja blocate în Ucraina

”Rusia înţelege cel mai bine mesajul forţei şi nu mesajul diplomaţiei”, afirmă Geoană, precizând că, de aceea, Flancul Estic al NATO va continua să fie întărit. ”Nu sunt riscuri la adresa securităţii noastre”, a transmis secretarul general adjunct al NATO.

”Peste două treimi din forţele surse sunt deja blocate în Ucraina. Vedem că vin întăriri din Armenia, Georgia, Siberia, din alte zone, dar, uitându-ne la numărul de trupe, la numărul de avioane, la numărul de nave, te uiţi la ce are NATO şi ce are Rusia acuma (...) Deci nu sunt riscuri la adresa securităţii noastre”, a afirmat, sâmbătă, la Digi 24, Mircea Geoană.

Acesta afirmă că rusia înţelege mesajul forţei mai mult decât diplomaţia, de aceea NATO va continua să se întărească.

”În plus, este un element care contează, pentru că Rusia, după cum vedem, înţelege cel mai bine mesajul forţei şi nu neapărat mesajul diplomaţiei. Când văd că în termen de câteva săptămâni, 3-4 săptămâni, NATO şi-a amplificat prezenţa pe Flancul Estic, inclusiv în România, de o manieră excepţională... Am activat planuri de apărare pentru toţi aliaţii pe Flancul Estic. În clipa de faţă sunt peste 40.000 de militari sub comanda comandantului suprem aliat, avem sute de nave care stau practic în cer în permanenţă, avem sute de dispozitive, inclusiv elemente antirachetă care sunt foarte vigilente”, a mai declarat Mircea Geoană.

Acesta a adăugat că, ”în clipa de faţă, nu sunt riscuri de securitate la adresa noastră”.

Întrebat despre racheta supersonică folosită de Rusia şi dacă scutul la Deveselu ne protejează în cazul unui atac, Geoană a afirmat: ”România, la fel ca şi alte ţări din NATO, dispun de un sistem foarte sofisticat de apărare anti-rachetă şi nu e vorba doar de un sistem, e vorba de totalitatea sistemelor pe care le avem”.

”La summit-ul de săptămâna viitoare liderii vor discuta cum vom putea să sprijinim Ucraina - şi o vom sprijini având grijă să nu transformăm un conflict deja foarte-foarte brutal şi sângeros, într-un conflict şi mai mare între NATO şi Federaţia Rusă. Vreau să aibă românii de încredere că ştim să păstrăm această linie de echilibru, între sprijin continuu şi real pentru Ucraina să se poată apăra. Acest lucru este în conformitate cu dreptul internaţional, pentru că dreptul la autoapărare este consfinţit în carta ONU, deci este un lucru pe care în facem conform legii internaţionale, ne întărim, dar liderii noştri vor discuta şi despre întărirea flancului estic pe termen mediu şi lung”, a adăugat secretarul general al NATO.

Acesta anunţă că, în etapa următoare, vom avea mai multe trupe NATO, inclusiv în România, mai multe echipamente pre-poziţionate.