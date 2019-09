Mama Alexandrei, reacţie la candidatura la preşedinţie a lui Alexandru Cumpănaşu

Mama Alexandrei nu se arată deranjată de demersul lui Cumpănaşu şi afirmă că îl va susţine.

Întrebată dacă nu se simte că Alexandru Cumpănaşu s-a folosit de drama familiei sale pentru a candida, mama Alexandrei a răspuns: "Nu. Îi mulţumim din tot sufletul pentru tot sprijinul! Dacă nu era el, nu eram astăzi unde suntem, vă spun sincer. Dacă nu era cazul Alexandrei, nu se ştia nimic nici despre cazul Luizei. Alexandru Cumpănaşu nu s-a folosit de noi. Prin ce anume să se folosească? Nu ne deranjează. Poate să candideze. Îl susţinem şi vom lupta alături de el", a afirmat mama Alexandrei, într-un interviu la Antena 3.

Tudoriţa Măceşanu, mama Alexandrei, a acceptat să discute cu ziariştii după ce a ieşit de la DIICOT Bucureşti. Femeia a povestit cu lacrimi în ochi cum au trecut cele 44 de zile de când fiica ei a fost răpită.

În interviul acordat ziariştilor, Tudoriţa Măceşanu a repetat de nenumărate ori că îii este foarte greu să spună ce a simţit în cea mai neagră perioadă din viaţa ei. „Numai o mamă mă poate înţelege. Ne întăreşte Dumnezeu pentru că suntem oameni credincioşi şi mai avem un copil pentru care trebuie să luptăm”, a spus mama Alexandrei.

Întrebat într-un interviu la TVR dacă intenţionează să candideze la prezidenţiale, Cumpănaşu explica în urmă cu o lună că nu are de gând şi că nu urmează să o facă.





„Nu. Atât de mult s-au chinuit unii nemernici să spună ca voi candida după ce am înfiinţat CNMR în urmă cu patru ani… Unii au ţinut-o langa că voi candida. Nu am avut niciodată gândul de a candida. Dacă mi-aş fi dorit aş fi făcut-o. Dacă voiam să conduc ţara aş fi încercat să candidez. Dar nu vreau. Forţa coaliţiei pe care am înfiinţat-o are o forţă mult mai mare decât dacă aş fi mâine preşedintele României. Una peste alta, nu voi candida la nicio funcţie, staţi liniştiţi. Şi mai încetaţi dracului cu propaganda pe subiectul acesta”, a afirmat Cumpănaşu