Lacrimi şi poezie de ziua lui Liviu Dragnea, închis la Rahova

Potrivit reprezentanţilor penitenciarului Rahova, deţinuţii care-şi sărbătoresc zilele de naştere nu beenficiază de beneficii esenţiale. „Doar să fie sănătoşi. Nu e nimic esenţial în plus în această zi”, a precizat Gabriela Livadariu, purtotoarea de cuvânt a instituţiei. De altfel, regulamentul privind executarea pedepselor cu închisoarea prevede ca, în situaţia condamnaţilor care-şi execută pedeapsa în regim închis, aşa cum este cazul lui Liviu Dragnea, „în mod excepţional” şi „cu aprobarea directorului penitenciarului”, cu ocazia onomasticii aceşti deţiunţi pot beneficia de vizită fără dispozitive de separare. Mai mult, cu această ocazie, fostul lider PSD are dreptul să primească (de la prieteni sau familie) în plus, unul din pachetele lunare cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume.

Sărbătorită în anii precedenţi cu mult fast la cluburile de fiţe din Floreasca, Liviu Dragnea a sperat ca anul acesta să poată să-şi sărbătorească cei 57 de ani împliniţi în libertate. După ce vineri directorul penitenciarului i-a revocat permisia de o zi, luni, Dragnea a primit vizita celor doi copii şi a iubitei sale, Irina Tănase. Vineri, comisia penitenciarului îi acordase fostului lider PSD o zi de permisie, după ce şeful parcului auto unde Dragnea lucrează ca mecanic în închisoare l-a caracterizat drept un deţinut model. Imediat după ce presa a aflat această informaţie, directorul închisorii i-a revocat cererea pentru a nu fi acuzat de favorizarea fostului politician. Permisiile pentru bună purtare se acordă de regulă abia după un an de detenţie, iar fostul lider PSD ar fi beneficiat de acest tip de recompensă după doar 5 luni de detenţie.

În aceste condiţii, Irina Tănase, iubita fostului lider PSD, care luna trecută a împlinit 27 de ani, i-a dedicat acestuia un sonet de dragoste pe pagina ei de Instagram. „Şi te iubesc cu zilnică iubire/ În paşnic fel, în zori, pe scăpătate –/Şi slobod, cum te lupţi pentru dreptate/ Curat, aşa cum fugi de linguşire”, e una din strofele poeziei semante de autoarea britanică Elizabeth Barrett Browning. Acest model de dedicaţie a fost preluat îns curt timp de secretarul general al PSD, Mihai Fifor, care i-a dedicat şi el o poezie: „Hannibal”, de Eugen Jebeleanu. „Nimeni n-avea ceea ce el avea/ superba lui trufie...” sunt primele versuri ale poeziei.

A rămas puternic, dar nu optimist





Codrin Ştefănescu, unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea şi marginalizat de noua conducere a partidului, a declarat că vorbeşte săptămânal cu fostul lider şi că acesta a rămas un om puternic în ciuda situaţiei în care se află. „Din păcate nu am reuşit să-l vizitez în închisoare. Are dreptul al o singură vizită pe săptămână din partea familiei, însă vorbim la telefon, o dată, de două ori pe săptămână. A rămas un om puternic, care face faţă situaţiei. Din păcate optimist nu ai cum să fii în situaţia asta, condamnat pe nedrept de acest sistem. Ştie că are foarte mulţi prieteni în afară, foşti colegi de partid. A primit mii de mesaje, scrisori, nu e uitat. Noi cei din PSD şi electoratul nostru ştim că el este victima unui sistem opresiv. Sperăm ca avocaţii să facă tot ceea ce este posibil să întoarcă acestă condamnare nedreaptă. Aşteptăm o decizie acum după decizia CCR pe completele de trei. Este strigător la cer că nu i s-a dat nici măcar o permisie de o zi, deşi legal are dreptul. Şi închis, tot nu e lăsat în pace. Este persecutat”, a declarat Codrin Ştefănescu, unul dintre puţinii lideri PSD care au ieşit cu mesaje pentru fostul lor lider.





Încarcerat din data de 27 mai, fostul lider PSD a contestat sentinţa de condamnare atât printr-un recurs în casaţie cât şi printr-o contestaţie în anulare, existând posibilitatea ca procesul său să se reia de la zero.