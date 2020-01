Irina Tănase s-a făcut mediator autorizat ca să îl poată vizita mai des pe Liviu Dragnea în închisoare

Ultima vizită pe care Irina Tănase i-a făcut-o lui Liviu Dragnea este în data de 22 ianuarie. În tabelul de vizite întocmit pe numele lui Liviu Dragnea ca persoană condamnată la Penitenciarul Rahova apare această vizită consemnată în caliate de mediator.

La fel s-a întâmplat şi pe 18 ianuarie şi pe 12 ianuarie.

Irina Tănase l-a vizitat tot atât de des pe Liviu Dragnea ca avocata acestuia.

Legea permite unui mediator vizite fără limită la un deţinut, doar că e nevoie de motive clare pentru ca acesta să stea atât de mult de vorbă cu persoana încarcerată.

Liviu Dragnea se află în penitenciarul Rahova din luna mai a anului trecut. El ispăşeşte o pedeapsă de trei ani şi jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia pentru Protecţia Copilului Teleorman.

Irina Tănase, care luna octombrie a împlinit 27 de ani, i-a dedicat fostului lider PSD un sonet de dragoste pe pagina ei de Instagram. „Şi te iubesc cu zilnică iubire/ În paşnic fel, în zori, pe scăpătate –/Şi slobod, cum te lupţi pentru dreptate/ Curat, aşa cum fugi de linguşire”, e una din strofele poeziei semante de autoarea britanică Elizabeth Barrett Browning. Acest model de dedicaţie a fost preluat îns curt timp de secretarul general al PSD, Mihai Fifor, care i-a dedicat şi el o poezie: „Hannibal”, de Eugen Jebeleanu. „Nimeni n-avea ceea ce el avea/ superba lui trufie...” sunt primele versuri ale poeziei.



Pe 27 mai, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat, definitiv, pe Liviu Dragnea, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

În închisoare Liviu Dragnea are dreptul zilnic la 10 apeluri telefonice, cu durata maximă cumulată de 60 de minute şi cinci vizite lunare. În plus, lunar are dreptul să primească un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume.





Fostul lider PSD are dreptul la o vizită intimă, o dată la 3 luni cu durata de 2 ore, cu condiţia să nu fie sancţionat disciplinar în ultimele 6 luni şi să participe activ la programele educaţionale. Directorul penitenciarului poate oferi, ca recompensă, însă doar o singură dată pe lună, dreptul la o nouă vizită intimă. De altfel, regulamentul citat dă posibilitatea directorului penitenciarului să ofere multe dintre aceste beneficii cu titlu de recompensă deţinuţilor care au un comportament exemplar, singura limitare fiind aceea că recompensele nu pot fi oferite decât una pe lună.