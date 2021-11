German, caut nevastă româncă. Serioşi, fideli şi hotărâţi, tot mai mulţi cetăţeni germani îşi caută jumătatea în România

Antoaneta Hambitzer este o arădeancă emigrată în Germania în perioada comunistă, în 1986 şi reîntoarsă în România, după 1990. Îşi împarte timpul între România, unde locuieşte şi Germania, unde are o agenţie matrimonială.

„Ideea de a înfiinţa o astfel de agenţie matrimonială axată pe relaţii stabile, serioase şi căsătorii între bărbaţii nemţi şi femeile românce mi-a venit după ce am citit într-un ziar din Germania despre o astfel de firmă care intermedia căsătorii între bărbaţi nemţi şi femei din Polonia. M-am gândit că este un lucru pe care mi-ar plăcea şi mie să îl fac. Cunoscând atât cultura din România, cât şi pe cea din Germania mi-a venit ideea să deschid şi eu o agenţie. Dintotdeauna mi-a plăcut să interacţionez cu oamenii, inclusiv prin natura jobului de recepţioner la hotel pe care îl practicasem până atunci”, povesteşte Antoaneta.



Agenţia a apărut în 1993, pe vremea când nu existau reţele de socializare şi cererea pentru servicii matrimoniale era încă mare. ”Nu a fost deloc uşor la început, am muncit enorm ca să ajung să îmi fac o cartotecă, să îmi dezvolt un portofoliu de bărbaţi şi femei. M-am menţinut pe piaţă, prin originalitate şi seriozitate: spre deosebire de alte platforme de dating, la mine focusul a fost dintotdeauna pe căsătorie. Persoanele care apelează la ajutorul meu nu îşi doresc relaţii de-o vară”, mai spune arădeanca.





Germanii, austriecii, elveţienii sunt serioşi şi fideli

Iar clienţii agenţiei sunt preponderent cetăţeni germani sau cu rezidenţă germană, dar şi austrieci sau elveţieni. ”Serioşi, fideli şi hotărâţi, cu educaţie, şi nu în ultimul rând, cu o situaţie materială deosebită, aceştia caută relaţii stabile şi de lungă durată. Iar eu mă implic în mod direct şi ţin să verific şi să cunosc fiecare persoană din portofoliul meu. Astăzi, după aproape 30 de ani de activitate, încă îmi place să unesc destine”, susţine Antoaneta.

Aceasta adaugă că bărbaţii din Germania apreciază foarte mult frumuseţea femeilor din România şi faptul că sunt orientate spre a-şi întemeia o familie, într-o măsură mult mai mare decât femeile din ţara lor. „Clienţii mei sunt bărbaţi care nu au timp şi nici nu au unde să cunoască pe cineva, vin obosiţi de la serviciu şi nu au răbdarea şi perseverenţa să stea serile pe Internet şi să schimbe impresii cu zeci de prietene”, explică Antoaneta motivele pentru care nemţii apelează la serviciile agenţiei.

Procentual, cam 25% din ei au vârste sub 35 de ani, nu au mai fost căsătoriţi, nu au copii şi îşi doresc o familie, în timp ce 60% au vârste între 45 şi 50 de ani, în general divorţaţi şi care vor să-şi refacă viaţa. O categorie mică – 15% - este reprezentată de bărbaţii peste 60 de ani.

”În general, bărbaţii nemţi preferă femei cu 5-10 ani mai tinere decât ei, însă pretenţiile sunt în general justificate. Un bărbat de 50 de ani din Germania arată mai tânăr cu 10 ani decât un român de aceeaşi vârstă, pentru că se îngrijeşte mai mult, calitatea vieţii este mai bună, trăieşte mai sănătos”, consideră Antoaneta.





Ce caută româncele la nemţi

De cealaltă parte, româncele caută să înceapă o nouă viaţă în alt mediu. ”Caută alte caractere.

Apreciază seriozitatea, respectul, siguranţa oferită de partener. Plus faptul că pe ele nu le costă nimic”, enumeră Antoaneta. Primul pas către o astfel de relaţie este înscrierea în agenţie şi completarea unui chestionar referitor la aspectele fizice şi de personalitate căutate, plus câteva fotografii actuale. Şi neapărat, să cunoască limba engleză, limbă în care se poartă conversaţiile între aplicanţi. ”Experienţa mi-a dovedit că peste 80% dintre căsătoriile pe care le-am facilitat nu ar fi avut loc dacă m-aş fi ghidat exclusiv după doleanţele clienţilor mei. Ori el, ori ea au refuzat la început întâlnirea, doar judecând după fotografii, dar şi-au schimbat impresia după ce s-au văzut. Pozele sunt foarte relative şi chiar te pot induce în eroare, aşa că sfatul meu este să fie flexibile şi să aibă încredere în mine şi în experienţa mea”, afirmă Antoaneta.

În cazul bărbaţilor, aceştia trebuie să achite la înscriere un comision de 50 de euro. În fiecare săptămână, mai spune aceasta, cel puţin un bărbat din Germania vine în Bucureşti, Timişoara sau în alte oraşe ale ţării ca să se întâlnească cu o femeie din România (sau mai multe). Pe lângă întâlnirile individuale pe care le intermediază, agenţia organizează şi petreceri de socializare şi cunoaştere, majoritatea în Bucureşti.

Povestea Alexandrei: „M-am întrebat cum ar fi să-mi caut dragostea peste hotare”

Alexandra are 45 de ani, locuieşte în Bucureşti, este divorţată şi are o fetiţă de 10 ani. Lucrează în domeniul medical, unde deţine o afacere proprie. ”După mai multe dezamăgiri cu bărbaţi români, mulţi needucaţi, care nu ştiu cum să se poarte cu o femeie, m-am gândit să încerc şi alte variante. Mai exact, m-am întrebat cum ar fi să îmi caut dragostea peste hotare. Am căutat pe Internet agenţii matrimoniale şi am găsit agenţia Antoanetei. Mi s-a părut că ceea ce oferă ea este foarte serios. Încă de la prima întâlnire/petrecere organizată la care am participat, la care au fost 20-30 de fete, m-a uimit că a ştiut numele tuturor. În timp, s-a dovedit de mare încredere”, povesteşte Alexandra.

Ce caută în mod special la un partener? ”Nu caut frumuseţe, trăsături fizice aparte. Ceea ce caut eu ţine mai mult de compatibilitate sufletească, vreau să simt că este un om cu care pot merge mai departe, cu care sunt pe aceeaşi lungime de undă, cu care împărtăşesc aceleaşi valori. Nu caut bogăţie materială, eu la rândul meu sunt o femeie independentă, cu o meserie, cu o afacere proprie, cu casă şi maşină, care îşi creşte singura fetiţa. Am cunoscut mai mulţi bărbaţi şi deşi lucrurile între noi nu s-au legat, bărbaţii prezentaţi de Antoaneta au fost întotdeauna oameni educaţi, serioşi, care se poartă frumos, cu atenţie la detalii. M-am simţit întotdeauna în siguranţă, pentru că nu orice bărbat trece de filtrul ei. În plus, întâlnirile se fac într-un cadru organizat (petreceri /întâlniri de socializare la care participă mai mulţi bărbaţi şi femei, iar Antoaneta este prezentă acolo), dar chiar şi atunci când am mers la întâlniri individuale, am mers la restaurant, nu m-am simţit niciodată neconfortabil”, povesteşte Alexandra.





Alina & Andreas, de 5 ani împreună

Alina are 38 de ani, şi Andreas, 47. Formează un cuplu care s-a cunoscut cu ajutorul Antoanetei şi sunt căsătoriţi de 5 ani. Alina este absolventă de liceu pedagogic şi chiar a fost învăţătoare o perioadă în România, după care a muncit în televiziune ca prezentatoare meteo şi sport la un post de televiziune. S-a înscris în agenţia matrimonială a Antoanetei mai mult dintr-o glumă: „Am ajuns în Germania la început de decembrie, în 2015, iar pe 8 decembrie l-am cunoscut pe Andreas. Pe 11 decembrie m-am mutat la el şi pe 13 decembrie aveam deja contract de muncă la firma lui de software. La început era doar o formalitate, pentru a beneficia de toate asigurările, ulterior am ajuns mă ocup de contabilitate. Mi-am dat seama atunci, prin gesturile pe care le-a făcut, că are intenţii serioase. După Crăciun am plecat împreună într-o vacanţă în Caraibe de 3 săptămâni împreună cu băieţelul lui de 8 ani, pe atunci. De când am aflat că nu pot face copii natural, că e aproape imposibil, mi-am dorit bărbaţi care să aibă deja copii. Ne-am căsătorit în vara anului 2016, la aproximativ un an după ce ne-am cunoscut”, povesteşte Alina.

Tânăra adaugă că a descoperit în Andreas un om cald, în ciuda prejudecăţilor că nemţii sunt persoane reci.

Povestea lui Dirk: Româncele, cele mai frumoase din Europa

Dirk Ehrlich are 56 de ani, locuieşte în Germania la Kasel şi este expert în incendii. Totodată, este şi proprietarul unei plantaţii de măslini în Toscana. Dirk este divorţat de 4 ani şi şi-a propus să îşi caute o parteneră româncă. Recent, şi-a descoperit aleasa la Sibiu: „Am fost fascinat să descopăr că în România femeile sunt foarte orientate spre a-şi face o familie. Şi, bineînţeles, sunt foarte frumoase, probabil cele mai frumoase din Europa. Pentru femeia potrivită, aş fi dispus chiar să mă mut în România. Iau în considerare acest lucru, pentru că sunt conştient că orice femeie are job-ul ei, cariera ei, familia ei aici şi nu poţi rupe pe cineva de aici pentru a-l lua în Germania. Mai mult decât atât, mie îmi place foarte mult România, am fost surprins să descopăr aici o ţară foarte frumoasă. Foarte mulţi nemţi nu cunosc frumuseţile acestor locuri, cred că ar trebui să fie mai bine promovate”.