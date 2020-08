Fraţii lui Emi Pian, săltaţi de poliţişti. „Negociatorul“ fami(g)liei a scăpat

Anchetatorii au făcut ieri cinci percheziţii domiciliare la clanurile Duduianu şi Rinu. Trei interlopi au fost reţinuţi. Doi sunt Ciprian şi Graţian, fraţii lui Emi. Acuzaţia: tentativă de omor după ce l-au bătut până l-au băgat în spital pe Richard Gheorghe, ucigaşul lui Emi Pian. În libertate a mai rămas doar Elvis Pian, fratele fostului lider, care în noaptea crimei nu a fost la locul faptei. „În urma percheziţiei nu au fost găsite bunuri şi substanţe interzise. A fost găsit doar un cuţit pe care orice om îl are în casă. Nu au fost găsite hainele din noaptea crimei. Aş spune că este inegal tratamentul în condiţiile în care Emi a fost ucis. Aşteptăm din partea autorităţilor reacţie fermă şi la adresa celorlalţi”, a declarat avocata unuia dintre fraţi.

Tratative purtate direct cu şefii Poliţiei

În paralel, au mai apărut o serie de informaţii despre tratativele pe care capii Poliţiei le-au purtat cu cei din clanul Duduianu în timpul priveghiului lui Emi Pian. Astfel, şeful Poliţiei Capitalei, Bogdan Berechet, şi cel al Poliţiei Române, Liviu Vasilescu, s-ar fi întâlnit cu Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, care nu a participat însă la scandalul în care cel din urmă a fost ucis. Întâlnirea de taină în care s-au pus la punct detaliile înmormântării ar fi avut loc în noaptea de 8 spre 9 august. De altfel, fratele lui Emi Pian, Elvis Pian, a recunoscut că a discutat cu şefii din Poliţia Română, care s-au deplasat personal să negocieze cu liderii clanului Duduianu cum să fie organizat priveghiul celebrului interlop ucis la barbut. Elvis Pian a explicat că a discutat cu mai-mari din Poliţie.

Şi dacă inima în mine plângea, totuşi am respectat legea. Elvis Pian fratele lui Emi Pian

„Înainte era asta, când era mai multe persoane, dar când a venit dânşii, domnii poliţişti, şi a venit şi mai mari, că erau civili, erau îmbrăcaţi, am înţeles, ne-au spus, ne-au învăţat: băieţi, vă rog frumos, păstraţi distanţa şi purtaţi măşti. Şi noi am ajuns la înţelegere, am respectat tot, am respectat şi distanţa, că ştiam de ea. Şi dacă inima în mine plângea, totuşi am respectat legea”, a precizat Elvis Pian.

Nemulţumirea poliţiştilor

Reamintim că priveghiul de o săptămână a interlopului Emi Pian a fost atent supravegheat de zeci de poliţişti care s-au plâns că au ajuns firma de pază a interlopilor. Poliţiştii au mai fost nemulţumiţi şi de faptul că s-au văzut în situaţia de a asista pasivi la buluceala de la priveghiul organizat acasă de clanul Duduianu, deşi priveghiul era ilegal organizat. Asta pentru că normele Uniunii Europene, pe care şi ţara noastră trebuie să le respecte, sunt foarte drastice: mortul nu mai poate fi ţinut şi jelit în casă, cum s-a întâmplat în acest caz, ci la capelă.





În acest context, făcând oarecum haz de necaz, Sindicatul Poliţiştilor Europeni EUROPOL a postat pe Facebook un mesaj primit de la un cetăţean. „După ce MAI a păzit clanul interlop la priveghiul lui Pian, acest cetăţean ne-a trimis un mesaj, spunându-ne că are nevoie de pază şi protecţie pentru o nuntă unde va fi naş. Aveţi careva numărul de telefon al ministrului Vela, să îl putem pune în legătură? Poate face discount şi la elicopter sau măcar la jandarmii călare!”, arată Sindicatul Europol în postare.