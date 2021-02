Fostul primar Cristian Poteraş, achitat în primă instanţă în dosarul mitei de un milion de euro. Decizia instanţei

„Achită pe inculpatul Poteraş Constantin Cristian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, prev. de art.289 Cp în referire la art. 6 şi7 lit.a din Legea nr.78/2000, cu aplic art.5 Cp ( fapta din perioada 2006-2007). 1.2. În baza art.396 alin.5 rap. la art.16 alin.1 lit.a Cpp achită pe inculpatul Poteraş Constantin Cristian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, prev. de art.289 Cp în referire la art. 6 şi 7 lit.a din Legea nr.78/2000, cu aplic art.5 Cp ( fapta din perioada 2009-2010). (…) achită pe inculpatul Constantin Iulian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită. (…) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în minuta deciziei Tribunalului Bucureşti.

Poteraş a fost achitat în baza art.16, aliniat 1 lit. a din Codul de procedură penală, respectiv „fapta nu există”.

Acuzaţiile DNA: mită de 1 milion de euro pentru Poteraş

Pe data de 28 decembrie 2918 DNA anunţa, într-un comunicat, că a dispus trimiterea în judecată a fostului primar al sectorului 6, Cristian Poteraş (PDL), fiind acuzat de săvârşirea a două infracţiuni de luare de mită.

Poteraş se afla atunci în închisoare, unde executa din 2015 o pedeapsă de 8 ani tot pentru fapte de corupţie.

DNA susţine că în perioada 2006-2007 ar cerut 1 milion de euro de la o firmă de construcţii pentru a-i aproba avizele necesare dezvoltării unui proiect imobiliar, din care ar fi primit 250 de mii de euro.

DNA îl mai acuză pe fostul primar că în 2009 ar fi primit 857.000 de dolar de la o altă firmă pentru atribuirea unor contracte de achiziţie de sisteme de parcare inteligente în valoare de peste 40 de milioane de lei.

Fostul edil, eliberat condiţionat în vara anului trecut

Într-un dosar distinct, Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat pe fostul primar al Sectorului 6 Cristian Poteraş, în mai 2015, la opt ani de închisoare, în dosarul de abuz în serviciu privind eliberarea unor titluri de proprietate pentru terenuri intravilane. Cristian Poteraş fusese achitat de Judecătoria Sectorului 6.

Pe data de 2 iunie 2020, Tribunalul Bucureşti a decis eliberarea condiţionată a fostului primar al Sectorului 6 Cristian Poteraş, decizia fiind definitivă.

Fostul primar a câştigat 258 de zile în baza Legii recursului compensatoriu pentru perioada în care legea, abrogată în decembrie 2019, era valabilă şi alte 474 zile ca urmare a muncii prestate, scrie Ziare.com. Poteraş a mai câştigat 30 de zile şi pentru că a scris o lucrare ştiinţifică, spune sursa citată.