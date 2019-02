Final de proces în cazul lui Ilie Năstase. Fostul tenismen a recunoscut acuzaţiile şi va munci în folosul comunităţii

Judecătoria Sectorului 1 a finalizat astazi cercetarea judecatoreasca in dosarul in care fostul tenismen Ilie Nastase este acuzat de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si sustragere de la prelevarea de probe. Prima decizie va fi anuntata pe 27 februarie.





Ilie Nastase a cerut judecata in procedura simplificata, recunoscând faptele, iar instanta a admis cererea. Fostul jucator de tenis a spus ca este de acord cu munca in folosul comunitatii. „Regret foarte mult situaţia. Am şi eu o familie, copii şi regret”, a spus Ilie Nastase.





„Este şi culpa domnului Năstase şi a organelor de poliţie. A avut o atitudine sinceră. A precizat că nu credea că săvârşeste o infracţiune că refuză prelevarea de sânge. (...) Legat de-a doua faptă, distanţa dintre cele două fapte este mică. Între 4 dimineaţa şi 11 când, a mers la camera de gardă pentru că prezenta leziuni grave care i-ar fi pus viaţa în pericol. Stătuse 3 ore la Mina Minovici (institutul de Medicină Legală, n.r.), stresul post traumatic cauzat de încătuşare starea emoţională era de înţeles. (...) Nu s-a urcat la volan, a luat scuter pentru că avea permis de conducere eliberat la Monaco, potrivit căruia avea dreptul să conducă acel scuter. Nu a ştiut că dreptul de a conduce i-a fost suspendat”, a spus, în faţa instanţei de la Judecătoria Sectorului 1, apărătorul lui Ilie Năstase, potrivit Mediafax.





„Nu mi se pare normal că agentul de poliţie care trebuie să prevină faptele contravenţionale şi penale să decidă să-l urmărească din spate şi să-l lase să producă infracţiunea. (...) Domnul Năstase a spus că poate presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. Nu a mai fost condamnat la închisoare. (...) Nu solicităm clemenţa, dar să daţi posibilitatea să se îndrepte altfel decât cu pătarea cazierului. Inculpatul are peste 70 de ani, conduita lui îl precede. Prezneta echimoze pe tot trunchiul, cu toate acestea nu a fost tras la răspundere responsabilul. Solicităm amânarea aplicării unei pedepse pentru ambele fapte, să stabiliţi termen de încercare de 2 ani”, a mai spus avocatul.





Poliţiştii rutieri au fost nevoiţi, la mijlocul anului 2018, să blocheze maşina lui Ilie Năstase din cauză că fostul jucător de tenis a plecat de pe loc după un schimb de replici cu un agent, chiar dacă acesta l-a somat să oprească şi i-a cerut să se legitimize, a anunţat şeful Brigăzii Rutiere a Capitalei. Poliţiştii au spus la acel moment că fostul jucător de tenis a refuzat să i se facă testul, a devenit agresiv cu poliţiştii, motiv pentru care a fost necesară încătuşarea acestuia şi dus pentru recoltarea de probe biologice la sediul INML, unde a făcut totuşi testul.

Fostului jucător de tenis i-a fost întocmit astfel dosar penal privind infracţiunea de refuz de prelevare a mostrelor biologice, a fost amendat şi cu 1.000 de lei şi a fost lăsat să plece acasă.

Ulterior, după câteva ore, Ilie Năstase a fost prins din nou în trafic, în zona Şoselei Ştefan cel Mare, când făcea un viraj stânga peste linia continuă, cu un scuter, fără a avea dreptul de a conduce. Pentru faptul că a trecut peste linia continuă, fostul jucător de tenis a fost amendat cu încă 1.305 lei şi 6 puncte de penalizare.

