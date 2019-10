Felix Bănilă a cerut, odată cu demisia sa, şi demiterea Oanei Hăineală de la conducerea DIICOT

Potrivit aceloraşi surse, Oana Andrea Schmidt-Hăineală, procuror şef adjunct al DIICOT, a semnat ordonanţa din 26 august 2019 prin care mama Luizei Melencu era amendată cu suma de 5.000 de lei pentru refuzul de a oferi noi probe biologice. Conform prevederilor art. 283 alin. 2 CPP, amenda i-a fost aplicată Monicăi Melencu pentru că a lipsit nejustificat atunci când a fost chemată să dea declaraţii ori a părăsit fără permisiune ori fără un motiv întemeiat locul unde urmă să fie audiată. Acest demers a scandalizat opinia publică, dar şi pe ministrul Justiţiei, Ana Birchall, în contextul în care procurorii au ales să impună amenda maximă prevăzută de lege, deşi legea prevedea şi un minim de 250 de lei.





Oana Schmidt-Hăineală a fost delegată la conducerea DIICOT de la data de 1 iulie.





Fost preşedinte CSM, aceasta ocupat, pentru un an, şi funcţia de şef al Corpului de Control al Ministerului Justiţiei, până în ianuarie 2019. Tudorel Toader, ministrul Justiţiei de la acea vreme, declara că a numit-o pe Hăineală şef al Corpului de Control pentru că are o experienţă bogată la GRECO.

Oana Schmidt Haineala a fost şi secretar de stat în Ministerul Justiţiei, în perioda în care Florin Iordache era ministru, şi a fost audiată ca martor în dosarul în care DNA a anchetat modul în care a fost adoptată controversata Ordonanţă de Urgenţă 13. Presa a relatat la acea vreme că Hăineală ar fi contribuit la redactarea OUG. De altfel, Hăineală a fost revocată din funcţie în contextul scandalului OUG 13, la solicitarea procurorului general Augustin Lazăr.





Reamintim ca OUG 13 adoptata in februarie 2017 viza modificarea Codului Penal prin introducerea unui prag al prejudiciului de 200.000 de lei peste care abuzul în serviciu devenea infracţiune. In acest fel, Liviu Dragnea ar fi scapat de una din acuzatiile in dosarul in care e cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual, unde prejudiciul este de 100.000 de lei.





Procurorul – şef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunţat miercuri într-un comunciat oficial că şi-a depus ”demisia de onoare din funcţia de procuror şef”. „Dacă aş rămâne în funcţie, aş risca să antrenez direcţia într-un conflict care, pe termen mediu şi lung, nu ar putea avea efecte pozitive nici pentru mine şi nici pentru D.I.I.C.O.T. Mi-aş dori, însă, ca gestul meu să rămână unul izolat, lipsit de relevanţa pe care mulţi, nu numai din sistemul judiciar, o pot intui şi să nu deschidă calea unor demisii / demiteri ori revocări arbitrare, cu grave şi iremediabile consecinţe asupra independenţei justiţiei, în general şi a procurorilor, în mod special”, a spus acesta.

Procurorul Felix Bănilă, înainte de a-şi prezenta demisia de onoare miercuri dimineaţa, a cerut încetarea detaşării Oanei Haineală în funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT şi a dispus revocarea acesteia din funcţia de consilier al procurorului-şef al Direcţiei, susţin surse judiciare.