Două tone de muşchi ţigănesc şi urechi de porc au fost retrase de pe piaţă pentru că erau contaminate cu Listeria

„În urma controalelor efectuate de inspectorii sanitari-veterinari, a fost identificată Listeria monocytogenes în două produse, muşchi ţigănesc şi urechi de porc sub forma unor snackuri. Este vorba de o cantitate de aproximativ două tone cu distribuţie Marcel SRL, în afara ţării, respectiv în Marea Britanie, Belgia, Germania, Italia, Spania şi Irlanda, dar şi în România, în 10 judeţe” a precizat Mihai Ponea.

Muşchiul ţigănesc contaminat face parte din lotul 017121121, care expiră la data de 27.12.2021 şi 6.01.2022, iar urechile de porc snacks erau din lotul 076121121, care expiră la 2.01.2022, potrivit unei atenţionări publicate pe site-ul ANSVSA.

„Ieri am avut anchetă în cadrul unităţii, care a fost închisă şi am pus sub sechestru toate produsele din carne de porc din acea săptămână a loturilor încriminate. Nu vom da drumul secţiei până când nu vom avea rezultate negative la următoarele 10 probe plus restul ce este sub sechestru. Vorbim de Listeria monocytogenes, care este cea mai periculoasă bacterie, în primul rând din cauza mobilităţii ei şi pe urmă din cauza rezistenţei", a mai spus Mihai Ponea.

ANSVSA atenţionează persoanele care au cumpărat produsele neconforme că nu trebuie să le consume, ci să le returneze în magazin, unde vor primi contravaloarea lor, fără a fi nevoie să prezinte şi bonul fiscal.

Celor care au consumat deja produsele şi au simptome precum febră simplă sau însoţită de dureri de cap, li se recomandă să adreseze medicului.

„Femeile gravide, persoanele cu imunitate scăzută, precum şi cele în vârstă trebuie să acorde o atenţie deosebită acestor simptome. Aceste simptome pot sugera listerioza, boală potenţial gravă, cu un timp de incubaţie de până la opt săptămâni”, mai transmite ANSVSA.