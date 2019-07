Cumpănaşu a depus plângeri Parchetul General faţă de modul în care au intervenit autorităţile în cazul Caracal

„Am venit să depun plângere penală şi un memoriu plângere penală pe numele tuturor instituţiilor care au acţionat în acest caz şi al persoanelor care nu şi-au făcut datoria. Am aflat astăzi (luni,n.r.), nici măcar cu bucurie, cu resemnare, că nemernicul care a condus Serviciuld e Telecomunicaţii Speciale şi-a dat demisia, după ce i-am cerut-o zile întregi şi după ce zeci de personalităţi publice şi organizaţii au făcut-o”, a declarat Alexandru Cumpănaşu, preşedintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României şi unchi al Alexandrei, în faţa Parchetului General.

Cumpănaşu a spus că îl bucură demisia directorului STS, pentru că astfel se va facilita ancheta, însă îl revoltă lipsa asumării de responsabilitate a acestuia.

,,Mă bucur că a făcut-o, pentru că Parchetul în acest moment poate să facă o cercetare mult mai corectă, mult mai normală a modului în care au acţionat aceşti oameni. Cât timp acest om era în funcţie, era foarte greu ca această anchetă să fie una independentă. N-am nici cel mai mic dubiu că acest individ şi-a dat demisia la presiunea publică, la presiunea populaţiei. Este o revoltă uriaşă pe care o simt. N-a avut nicio mustrare de conştiinţă acest individ. Dacă avea mustrare de conştiinţă, îşi intrerupea concediul şi venea să dea explicaţii din prima zi”, a mai explicat Alexandru Cumpănaşu.

Plângerile îi vizează pe reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, ai Ministerului Internelor, ai Ministerului Public, respectiv pe cei din Parchetul Teritorial Olt, Parchetul Craiova, luând în calcul judecătorul care a emis mandatul şi toţi cei care au acţionat.

,,Am luat legătura (cu părinţii – n.r.) şi este o chestiune agreată (în ceea ce priveşte plângerea – n.r.). Credeţi-mă că, în acest moment, în afară de ura mea şi de determinarea mea de a lupta cu acest sistem, oamenii ăştia au alte griji. Îşi fac griji de cum să se ocupe de înmormântarea Alexandrei”, mai spune acesta.

Unchiul Alexandrei a facut declaratii si la iesirea de la Parchet.





„Sunt institutii care au fost la pamant, care si-au batut joc de viata unor copii. Nu mai avem dubiu. Acest individ de la STS a demisionat datorita dvs, datorita voua, nu pentru ca vrea sa apere reputatia serviciului. Se va schimba. Nu este o parada. Este ceea ce am cerut toti. Nu cred ca va fi parada, ca nu ma las aici", a subliniat Cumpanasu.





El intentioneaza sa afle cum s-a actionat in toate cazurile in care au fost sesizate disparitiile unor persoane.





"Voi depune la MAI o solicitare de analiza de cate reclamatii de disparitie exista in fiecare judet, cum s-a actionat in fiecare caz. Pe fiecare caz in parte vom face analiza. Nu ma joc cu lucrurile astea", a punctat el.