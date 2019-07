Cum funcţionează brăţările electronice pentru cei aflaţi în arest la domiciliu şi cum vor fi ajutate victimele violenţei domestice

În cazul celor cu arest la domiciliu sau sub control judiciar aparatul va alerta instantaneu echipele de intervenţie atunci când subiectul părăseşte a perimetrul stabilit pentru el. În plus, alarma se declanşează şi atunci când subiectul observaţiei încearcă să se debaraseze de aparatul de supraveghere. Concret, cine încearcă să-şi scoată brăţara este prins în cel mult zece minute.

Cum funcţionează

Brăţara electronică este, de fapt, un aparat de dimensiuni nu mai mari decât un telefon mobil, fixat de gleznă, de gambă sai de mână, capabil să transmită semnale despre locul în care se află persoana supravegheată. Printre altele, dispozitivele folosesc tehnologia GPS şi sunt rezistente la apă. „Identitatea celui care poartă dispozitivul electronic va fi cunoscută doar de ofiţerul de caz şi numai în măsura în care se generează o alertă, ce notifică încălcarea unei reguli stabilite, va fi posibilă asocierea identificatorului brăţării cu datele cu caracter personal existente în dosarul electronic”, se mai arată în document.

Proiectul propune valorificarea infrastructurii şi serviciilor publice deja existente şi de aceea funcţionarea Sistemului de monitorizare a fost gândit astfel încât să fie asigurată compatibilitatea componentelor sale cu Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, mai arată Ministerul de Interne.

Păcălirea serviciilor de probaţiune





Expertul criminolog Dan Antonescu consideră că după ce vor fi puse în funcţiune aceste sisteme electronice de supraveghere vor rezolva două mari probleme. „Cei aflaţi în situaţia de a fi cercetaţi în arest la domiciliu sau cei sub control judiciar nu vor mai putea înşela organele de probaţiune însărcinate cu supravegherea lor. Pentru că am avut destule cazuri când infractori aflaţi în arest la domiciliu, părăseau perimetrul desemnat pentru a rezolva diverse probleme sau chiar pentru a săvârşi noi infracţiuni. Culmea este că, la anchetele care urmau, aveau şi un alibi pentru că aveau pe numele lor un mandat de arest la domiciliu, iar organul de probaţiune putea certifica acest lucru. Apoi mai este vorba şi de efectul descurajant produs de un astfel de dispozitiv asupra celui care îl are montat”, arată expertul.

Antonescu susţine că după ce va fi pus la punct şi lansat sistemul va fi facil de exploatat. „Persoanele supravegheate vor putea fi urmărite minut cu minut, indiferent de ora din zi şi din noapte, chiar şi de poliţişti locali pe un simplu ecran. Sistemul va da automat alarma dacă unul dintre supravegheaţi va <<călca pe bec>>”, a conchis expertul criminolog.

La rândul ei, Simona Voicescu, preşedintele Asociaţiei Necuvinte, care militează pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor suţine că punerea în funcţiune a sistemului va fi benefică. „Aceste brăţări erau prevăzute de lege de mai mult timp însă până acum nu au fost alocaţi bani. Este nemaipomenit că se face acest lucru acum, fiind absolut necesare în cazurile de violenţă domestică cu care ne ocupăm noi. Fără această monitorizare, ordinele de interdicţie au foarte puţină relevanţă”, a precizat Simona Voicescu.