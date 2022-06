Costel Alexe, fost ministru al Mediului şi şef al CJ Iaşi, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită şi instigare la delapidare

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:



ALEXE COSTEL, la data faptelor ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- luare de mită,

- instigare la delapidare,



Persoană fizică, la data faptelor director general în cadrul unei societăţi comerciale cu activitate în siderurgie, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- dare de mită,

- delapidare,

- participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,



Cinci persoane fizice, pentru săvârşirea unor infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată comise sub forma autoratului şi a participaţiei improprii”, se arată în comunicatul DNA



În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut, în esenţă, următoarea stare de fapt: „La data de 6 aprilie 2020, inculpatul Alexe Costel, în calitate de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor ar fi pretins, în mod direct, de la o persoană din conducerea unui combinat siderurgic, mai multe produse din tablă (tablă cutată, ţeavă pătrată, ţeavă rectangulară şi rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, către fabrica respectivă, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi la monitorizarea măsurilor luate de această fabrică pentru închiderea unui depozit de deşeuri neconforme (haldă de zgură). Depozitul respectiv era unul dintre cele 68 de depozite neînchise pentru care statul român a fost condamnat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în anul 2018, pentru neîndeplinirea obligaţiei asumate ca stat membru al UE de a le închide cât mai repede. Ca urmare, România trebuie să raporteze periodic situaţia depozitelor menţionate în cuprinsul hotărârii CJUE”, mai arată sursa citată.

„Foloasele respective, în cantitate de 22 tone, ar fi fost primite în zilele de 23 aprilie 2020 şi 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale administrată de o persoană apropiată ministrului, inculpată în prezenta cauză. Valoarea foloaselor ar fi fost primite ca mită de fostul ministru cu acceptul directorului general al societăţii respective, trimis în judecată în prezenta cauză, şi se ridică la suma de 99.956 lei, ce constă în contravaloarea produselor siderurgice, a manoperei şi a transportului”, potrivit procurorilor.

„Ulterior, pentru a crea o aparenţă de legalitate scoaterii din gestiune şi remiterii cu titlu de mită a produselor siderurgice, directorul general ar fi determinat două subalterne (trimise în judecată în aceeaşi cauză) să încheie două contracte de sponsorizare cu o asociaţie controlată de ceilalţi trei inculpaţi, persoane fizice.

În perioada decembrie 2020 - ianuarie 2021, pentru a-şi crea un „alibi juridic” necesar justificării primirii foloaselor necuvenite, aceleaşi trei persoane au întocmit mai multe documente false (contracte de închiriere, note contabile, etc.). În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor primite în contextul de mai sus. Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză”, conchid procurorii.