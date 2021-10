Coordonatorul campaniei de vaccinare în Portugalia, despre situaţia României:  „Câţi oameni mai trebuie să pierdeţi ca să înţelegeţi pericolul situaţiei?”

În România sunt foarte puţini medici de familie implicaţi în procesul de imunizare anti-COVID. În Portugalia, viceamiralul a spus că aproape toţi au făcut campanie în procesul de vaccinare şi că el, ca lider al campaniei, a avut întâlniri cu organismele profesionale ale medicilor, asistentelor, farmaciştilor pentru a-i atrage de partea bună a campaniei.

El a spus că la noi nu s-a pus problema că centrele de vaccinare ar trebui să fie amplasate numeric în funcţie de densitatea populaţiei. În schimb, în Portugalia, unde densitatea este mai scăzută, centrele au fost mai mici; în zone cu densitate mai mare, au fost alocate unul sau mai multe centre mari, ca să poată gestiona rata de vaccinare.

„Nu am aşteptat ca oamenii să ceară să fie vaccinaţi. Noi am fost cei care am trimis SMS-uri şi mesaje pe e-mail către oameni, spunându-le ”la ora, ziua, locul stabilite trebuie să fiţi vaccinaţi, vă rugăm să veniţi la centrul de vaccinare!”

Apoi am făcut campanii pentru a recupera oamenii care nu au venit să se vaccineze. Aceştia au fost mai mult tineri pentru că noi am început vaccinarea cu cei în vârstă şi am coborât la cei mai tineri.” a transmis Henrique Gouveia e Melo.

Eşecul României este din cauza fake-news-urilor

Henrique Gouveia e Melo a spus că şi Portugalia s-a confruntat cu acest fenomen, dar că a „transmis clar că unele informaţii nu sunt adevărate, nu sunt ştiinţifice şi vin din evul mediu. Trebuie să faci acest tip de campanie, coordonatorul trebuie să facă”.

El a punctat că „imaginea coordonatorului trebuie să fie foarte bună. Capacitatea sa de lider de a transmite într-un mod onest, direct, simplu, informaţii oneste erodează tabăra anti-vacciniştilor şi creşte tabăra celor care susţin vaccinarea.”

Religia nu trebuie implicată

Acesta a spus că religia nu trebuie implicată, deoarece ea şi medicina sunt două lucruri total diferite. „Religia este despre spirit, medicina despre corp, nu poţi amesteca aceste lucruri. E ca şi cum ai amesteca religia cu condusul.”

El a subliniat că „nu este de conceput ca un preot care este un om al credinţei să vorbească despre ceva de care nu ştie nimic. Este ca şi cum un orb ar încerca să conducă oamenii într-un loc foarte îngust, într-un loc foarte periculos, fără să vadă nimic. Pentru că un preot nu ştie nimic despre medicină. Nu e doctor.”

Henrique Gouveia e Melo a spus că a vorbit cu Valeriu Gheorghiţă, că au schimbat opinii şi că a încercat să ofere sfaturi pentru lupta împotriva virusului.