Consiliul de Etică şi Management Universitar propune destituirea lui Tudorel Toader din funcţia de rector

Întrebat dacă ar putea fi dispusă inclusiv desfiinţarea instituţiei, Gheorghe Iancu a replicat: “E gravă treaba asta. În orice caz, trebuie să răspundă şi rectorul care nu are decât trei oameni în şcoala doctorală, adică minimum (...) are doar o şcoală doctorală şi inactivitatea asta şi a Comisiei de etică de acolo de la universitate demonstrează că vor să apere ceva, adică vor să-l apere pe domnul Codruţ, ceea ce e foarte rău, e foarte complicat”.

Preşedintele Consiliului de Etică şi Management Universitar spune că organismul pe care-l conduce a solicitat deja destituirea lui Tudorel Toader din funcţia de rector.

“E foarte rău pentru că teza e 100% copiată din câte am aflat (...) sesizarea a fost făcută de către noi pentru ca CNATDCU nu a luat măsuri. Pentru că domnul rector a susţinut o asemenea treabă, noi am propus destituirea rectorului şi reluarea activităţii, adică realegerea mi se pare, deşi am mai propus noi nişte măsuri, realegerea membrilor Comisiei de etică din universitate. Există riscul să se cam reorganizeze, ca să nu spun altfel", a mai spus Gheorghe Iancu.

La începutul anului 2018, asociaţia clujeană GRAUR, care se ocupă cu depistarea cazurilor de plagiat, a confirmat că o lucrare a procurorului Codruţ Olaru prezintă un ”plagiat multiplu” şi cere ca acesta să fie înlăturat din CSM şi din toate instituţiile statului. ”Confirmăm că lucrarea <<Olaru, Codruţ. Particularităţile criminalităţii organizate în România. Bucureşti: Hamangiu. 2014>> prezintă un plagiat multiplu şi decide publicarea faptelor de plagiat în Indexul Operelor Plagiate. Întrucât prin lipsa de integritate dovedită, autorul – procuror reprezintă o potenţială vulnerabilitate pentru justiţia din România, solicităm îndepărtarea autorului din toate instituţiile statului. Cetăţeanul Codruţ Olaru să fie înlăturat din CSM şi din toate instituţiile statului, inclusiv cele ale Ministerului Public! Un procuror care este dispus să facă dovada unei calităţi profesionale excepţionale prin intermediul unei scrieri contrafăcute, care foloseşte plagiatul pentru înşelarea unei comunităţi de cititori avizaţi, reprezintă o vulnerabilitate permanentă a sistemului de justiţie”, potrivit unui comunicat de presă al asociaţiei, remis în ianuarie 2018.

PressOne a acuzat public că procurorul Codruţ Olaru a copiat "de la cap la coadă" în teza de doctorat, aceasta fiind coordonată de către fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader.

“Noi aşteptam de luni de zile răspunsuri de la ei şi nu ne-au dat niciunul. După ce am aflat din declaraţia aceea făcută înţeleg că de doamna Şercan, căreia i-am respins o sesizare, sa ştiţi. De data asta însă, treaba e serioasă. Am propus printre altele, din cauza inactivităţii intenţionate a universităţii conduse de domnul Toader, care ne-a ignorat total, ne-am permis să propunem destituirea dânsului din calitate de rector (al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi -n.r.) (...) Acum s-a internat am înţeles (...) pentru ca nu se poate lua nicio măsura cât e internat. El crede că o sa fie toată viaţa internat”, a declarat pentru Mediafax, Gheorghe Iancu, preşedintele Consiliului de Etică şi Management Universitar, organism consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale.

