Cine este Dragoş Săvulescu, fugarul condamnat la 5 ani cu executare, reţinut în Grecia după ce soţia lui a postat poze cu el pe Instagram

Emil Dragoş Săvulescu a cochetat cu actoria, a fost iubitul Mădălinei Ghenea şi s-a însurat cu fosta Miss Albania, Angela Martini.

Omul de afaceri s-a predat anul trecut în Napoli, Italia, unde a fost eliberat după ce judecătorii au respins cererea României de extrădare şi au redus pedeapsa la doi ani şi cinci luni cu suspendare.

Săvulescu a cerut ulterior instanţelor din România să-i anuleze pedeapsa, însă judecătorii au respins cererea în martie 2021.

Acum, afaceristul a fost reţinut după ce soţia lui, fotomodelul Angela Martini, a postat pe Instagram imagini în care apare alături de acesta în Grecia.

În afara Italiei, Săvulescu poate fi arestat în baza mandatului emis de autorităţile române.

Cine este Dragoş Săvulescu, fugarul condamnat la 5 ani cu executare

Dragoş Săvuelscu a făcut bani din tranzacţii imobiliare , după cum singur declara într-un interviu din Evenimentul zilei, din 2012: „Am făcut bani 70-80% din imobiliare. Înainte de boom! Am vândut casa profei de biologie şi am rămas cu 3.000 de dolari. De două mii mi-am luat un Opel Kadett. Eram singurul băiat ce venea la şcoală cu maşina. O umpleam cu fete la întors!”, spunea Săvulescu la acea dată.

Omul de afaceri declara că l-a făcut invidios pe Ion Ţiriac. „Când m-a văzut Ţiriac cu un ceas Roger Dubuis Dublu Tourbillon, de 140.000 de euro, a zis c-o să-şi ia unul şi mai şi... Să mă umilească! Şi-a luat unul la fel... Acum doi ani, am fost tâlhărit, la Milano, de un ceas de o sută de mii de euro!”, declara Săvulescu în urmă cu şase ani.

Cu o avere estimată în 2019 la peste 10 milioane de euro, Dragoş Săvulescu ajunsese unul dintre subeictele preferate ale tabloidelor în special prin stilul de viaţă pe care-l expunea şi prin relaţiile amoroase.

Potrivit Libertatea, în 2005 s-a căsătorit cu Rodica Ghionea la Palatul Regal, în Sala Tronului, şi a plătit 500.000 de euro pentru „nunta anului” – la vremea respectivă.

Patru ani mai târziu cei doi s-au despărţit, iar Săvuelscu a avut ulterior o relaţie cu actriţa Mădălina Ghenea. Potrivit sursei citate, Dragoş Săvulescu deţinea mai multe autoturisme de lux, al căror preţ depăşeşte 1 milion de euro, printre care un Lamborghini LP640 Roadster, un Porsche GT, o limuzină Mercedes S65 AMG şi un SUV Mercedes G55 AMG.

În 2012, Cristi Borcea s-a retras din acţionariatul lui Dinamo şi i-a predat acţiunile lui Săvulescu, cu care era vechi amic, tot el aducându-l la Dinamo la mijlocul anilor 2000. „Eu am primit de la Săvulescu 1,2 milioane de euro, două ceasuri, pe care le-am echivalat la 100.000 de euro, plus 140.000 de euro. Am mai primit si un teren, echivalat la 2,5 milioane de euro. Nu m-a interesat terenul, dar a vrut el să-l punem ca să supraevalueze şi el acţiunile”, declara Borcea la acea dată.

Pe 6 septembrie 2018, Consiliul General al Capitalei a votat cu două treimi şi cu câteva abţineri din partea consilierilor USR cumpărarea de la Săvulescu a terenului din Parcul Verdi la un preţ de aproape 50 de milioane de euro. Asta după ce o comisie îl evaluase la 26,4 milioane de lei, preţul pieţei. Explicaţia era că legea fusese modificată de puţină vreme şi se aplicau aceleaşi preţuri şi pentru terenurile fără utilităţi.

Afacerile care i-au adus condamnarea lui Săvulescu

Dragoş Săvulescu a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată, în dosarul retrocedărilor ilegale de pe litoral, alături de alţi 30 de inculpaţi. El a fost acuzat că a făcut parte din grupul infracţional organizat care ar fi reuşit să prejudicieze statul cu 114 milioane de euro prin implicarea ilegală în retrocedarea de plaje şi faleze în Constanţa şi Mamaia.

Procurorii au stabilit că Emil Dragoş Săvulescu, împreună cu Cristian Borcea şi Georgică Giurgiucanu au prejudiciat statul român şi municipiul Constanţa cu 28 de milioane de euro. Prin intermediul societăţii „Holiday Club Neptun” SA. Săvulescu şi Giurgiucanu ar fi intrat, ilegal, în posesia unor drepturi succesorale ce aparţineau unei persoane în vârstă – Ivonne Aline Buzescu-Movilă. Aceasta moştenise proprietăţi impresionante în Bucureşti şi Constanţa şi lăsase partea sa din moştenire Academiei Române, printr-un testament încheiat în primăvara anului 2001.

Cu ajutorul unui notar, Săvulesu şi Giurgiucanu au pretins că sunt mandatari ai moştenitoarei şi au cerut Primăriei Constanţa să intre în posesia unor suprafeţe de teren de 12.500.000 de metri pătraţi. Ulterior, au vândut drepturile succesorale unor cunoscuţi sau rude, la preţuri foarte mici. Unul dintre cei care au primit o parte dintre drepturile succesorale a fost Cristi Borcea.