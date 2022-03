Cinci ani de la atacul terorist din Londra. Andreea, românca spulberată cu maşina pe podul Westminster

Sora Andreei, care a murit în urma unui atac terorist de la Londra în urmă cu cinci ani, a ţinut să îi aducă un omagiu româncei. Andreea Cristea, în vârstă de 31 de ani, a fost printre cei ucişi în atacul terorist care a avut loc pe 22 martie 2017.

Tânăra a fost aruncată în râul Tamisa când Khalid Masood, un bărbat în vârstă de 52 de ani, a intrat cu maşina în pietoni pe podul Westminister, înainte de a înjunghia un poliţist pe terenul parlamentului britanic.

Andreea a fost scoasă din râu, dar a murit ulterior la spital. Sora ei, Magda Ţoi, a declarat la cinci ani de la incident că nu a putut înţelege de ce soarta a fost atât de crudă cu Andreea. Ea a descris-o drept „o fată frumoasă, inteligentă, implicată, plină de suflet, cu o mare poftă de viaţă”.

„Este foarte greu ceea ce simţim, nu poate fi descris în cuvinte”, a spus Magda. „Era doar un copil. Avea doar 31 de ani, toată viaţa înainte. Voia să-şi întemeieze o familie, toate visele i-au fost spulberate într-o fracţiune de secundă. Era în locul nepotrivit la momentul nepotrivit”, a arătat ea.

Vizita Londra

Andreea, care locuia în Constanţa, se afla în vizită la Londra împreună cu iubitul ei, Andrei Burnaz, care îşi sărbătorea ziua de naştere în ziua atacului. Magda a spus că Andrei a fost cel care a anunţat-o despre cele întâmplate în ziua atacului terorist de pe podul Westminister.

„Nu am înţeles ce spunea, ţipa, spunea că nu o găseşte”, a declarat Magda, potrivit Euronews. „I-am spus să o caute. Mi-a spus că a fost un accident, nu ştia unde este Andreea, că poate a sărit în apă. Atunci am pornit televizorul şi am văzut ce s-a întâmplat. Toate posturile de televiziune au relatat că o femeie a căzut în apă. Atunci am început să sun la toate spitalele. Nimeni nu îmi spunea nimic, nu primeam nicio informaţie. Între timp îmi cumpărasem deja biletul de avion. M-au sunat poliţiştii după vreo două ore şi mi-au explicat exact ce s-a întâmplat. M-au luat de la aeroport şi m-au dus direct la spital. Mi-au spus că este foarte grav, fusese deja operată, dar nimeni nu ştia care ar fi evoluţia”, a relatat ea.

”Ne aveam doar una pe cealaltă”

Andreea a suferit o intervenţie chirurgicală de urgenţă pentru un cheag de sânge la creier, dar a murit la mai bine de două săptămâni după atacul terorist.

„Deşi au trecut cinci ani de când nu mai este printre noi, ne gândim mereu la ea”, a spus Magda. „Tatăl nostru a murit când ea avea 13 ani, mama era bolnavă, aşa că ne aveam doar una pe cealaltă. Întotdeauna şi-a dorit să călătorească, îi plăcea foarte mult să plece în vacanţe, să vadă lumea, să se cunoască pe ea însăşi”, a mai povestit ea.

Pe lângă Andreea, au mai murit în atac şi un bărbat din Utah, Kurt Cochran, în vârstă de 54 de ani, britanicii Leslie Rhodes, 75 de ani, şi Aysha Frade, 44 de ani, şi ofiţerul de poliţie Keith Palmer, în vârstă de 48 de ani. Atacatorul, Khalid Masood, a fost împuşcat mortal de poliţie.

”Am un mesaj pentru toţi cei care citesc aceste rânduri”

Magda spune că a menţinut legătura cu familiile celorlalte victime, iar acum guvernul britanic le-a invitat să participe la comemorări.

„În toată durerea pe care o simt, am un mesaj pentru toţi cei care citesc aceste rânduri”, a adăugat Magda. „Trebuie să ne bucurăm de cei dragi în fiecare moment în care sunt în viaţă. Trebuie să trăim fiecare moment la intensitate maximă pentru că nu ştim dacă vom reuşi mâine. Trebuie să ne apreciem mai mult, să ne iubim şi bucuraţi-vă unul de celălalt mai mult”, a conchis sora Andreei Cristea.

