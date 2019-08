Cartele prepay doar cu buletinul. Ce trebuie să facă Guvernul pentru ca măsura să respecte Constituţia

„A fost elaborat deja un proiect de OUG pentru îmbunătăţirea serviciului 112. Acesta este deja în avizare şi transparenţă decizională. Îmi doresc adoptarea cât mai rapidă a acestui proiect şi voi solicită conducerii Parlamentului o şedinţa extraordinară", a declarat Viorica Dăncilă.





Miercuri seară, secretarul de stat Raed Arafat a anunţat un set de 14 masuri pentru îmbunătăţirea sistemului de urgenţă 112, problema cartelelor pre-pay fiind ridicată în contextul numărului mare de apeluri false. „A fost făcută o analiză pe primele 6 luni ale acestui an de către colegii de la STS şi, din cele 47,70% apeluri non-urgente efectuate în cursul celor 6 luni anul 2019, 52,86% au fost abuzive, iar 81% din cele abuzive au fost realizate de pe cartele PrePay, unde nu s-a putut identifica apelantul sau proprietarul", a declarat acesta.





Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a precizat că furnizorul de telefonie mobilă va divulga numele şi datele proprietarului cartelei prepay doar în cazul apelării numărului 112. „Deci numai când se apelează numărul 112, atunci furnizorul de telefonie mobilă divulgă numele şi datele proprietarului cartelei Prepay. Aşa este prevăzut în ordonanţa de urgenţă, care este propusă ca draft în acest raport”, a completat Arafat.





CCR nu interzice vânzarea cartelelor doar cu act de identitate





Deşi în anul 2014, Curtea Constituţională a respins ca neconstituţională o lege prin care s-a încercat introducerea obligativităţii achiziţionării cartelelor prepay doar cu buletinul, din motivarea deciziei 461/2014 rezultă însă că reţinerea datelor personale nu a fost considerată ca neconstituţională.

Cu privire la prima etapă a analizei, Curtea Constituţională apreciază că tocmai datorită şi specificului ei, “din momentul ce legiuitorul consideră necesară reţinerea şi stocarea datelor, prin ea însăşi doar această operaţiune nu contravine dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, ori secretul corespondenţei. Nici Constituţia şi nici jurisprudenţa Curţii Constituţionale nu interzic stocarea preventivă, fără o ocazie anume a datelor de trafic şi localizare, cu condiţia însă ca accesul la aceste date şi utilizarea lor să fie însoţite de garanţii şi să respecte principiul proporţionalităţii”.





Curtea a considerat că colectarea de date cu caracter personal la vânzarea cartelelor pre-pay este constituţională atâta timp cât sunt asigurate condiţii şi garanţii cu privire la cine are dreptul să colecteze aceaste date şi ce răspunderi juridice are, cum şi cine anume are obligaţia de a stoca aceste date şi ce garanţii de protecţia a lor există. În absenţa acestor garanţii, Curtea susţine că se aduce „atingere însăşi esenţei drepturilor fundamentale referitoare la viaţă intimă, familială şi privată şi la secretul corespondenţei, precum şi libertăţii de exprimare”. Fără aceste aspecte reglementate, legea a fost respinsă ca neconstituţională.





Prin urmare, ordonanţa de urgenţă pe care vrea s-o dea Guvernul trebuie să conţină garanţii solide privind siguranţa datelor personale colectate, precum şi prevederi clare privind procedura de accesare şi de prelucrare a acestora.



