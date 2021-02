Bogdan Aurescu, după ce primele doze de vaccin anti-COVID au ajuns la Chişinău: România îşi ţine mereu promisiunile

„Tocmai au ajuns azi în Republica Moldova primele 21.600 de doze de vaccin din cele 200.000 promise în decembrie 2020 de preşedintele României, domnul Klaus Iohannis. E primul vaccin contra COVID-19 ce ajunge în Republica Moldova! România îşi ţine mereu promisiunile, în beneficiaul direct al cetăţenilor Republicii Moldova”, a scris Bogdan Aurescu pe contul de Twitter.

#RO just delivered 2day t/first 21.600 dozes of anti-#COVID19 vaccine 2 #RofMoldova out of t/200.000 dozes promised in Dec 2020 by 🇷🇴President @KlausIohannis. This is t/first vaccine arriving in #RM. #RO🇷🇴 & #EU🇪🇺 are determined 2 continue 2 support RM citizens @sandumaiamd pic.twitter.com/RROnbmpIMc