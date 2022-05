Autorecenzarea le dă, din nou, bătăi de cap românilor

În ultima săptămână în care românii se pot autorecenza, platforma a fost asaltată de sute de mii de solicitări. S-a ajuns din nou la probleme tehnice, pentru care a fost nevoie de intervenţia specialiştilor timp de câteva ore. Autorecenzarea mai este posibilă până duminică, 15 mai, după care, timp de două luni, va avea loc recenzarea faţă în faţă. Recenzorii vor merge acasă la cei care nu şi-au completat datele pe internet.

Unde sunt cei mai conştiincioşi români

„Noi am venit şi am făcut reglaje la platformă. În momentul în care am văzut că intrau peste 230.000 de chestionare într-o zi, am luat această decizie ca, pe parcursul a două-trei ore, eu sper că două-trei ore, să rezolvăm această problemă de calibrare”, a declarat, în cursul zilei de marţi, preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei. Totuşi, în pofida eforturilor specialiştilor INS, eroarea din sistem a existat şi în cursul zilei de ieri, iar cei care au vrut să se autorecenzeze nu au putut-o face.

Braşov, Harghita, Teleorman, Covasna şi Botoşani sunt doar câteva dintre judeţele în care peste 40% din populaţie s-a autorecenzat. Braşovul a devenit numărul unu la nivelul ţării, după ce, marţi seară, a fost atins procentul de 50,23% persoane care s-au autorecenzat în judeţ, transmite Radio România Braşov. Potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică, cei mai activi cetăţeni în autorecenzare au fost în Ghimbav (66,59%), Codlea (61,39%) şi Râşnov (60,53%). În ceea ce priveşte mediul rural, patru UAT-uri au depăşit procentul de 80% din populaţie în privinţa autorecenzării, şi aici se face referire la Dumbrăviţa – 85,36%, Buneşti – 82,51%, Teliu – 80,69% şi Vama Buzăului – 80,64%. La polul opus, rezultate slabe au fost înregistrate în judeţele Iaşi, Bacău şi Dolj.

ÎPS Daniel: Să mărturisim credinţa

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ÎPS Daniel, i-a îndemnat pe români să se recenzeze şi să-şi mărturisească credinţa, recensământul fiind considerat „un moment favorabil pentru mărturisirea identităţii religioase”.

„Declararea apartenenţei religioase este un act personal de mărturisire a credinţei în deplină libertate şi cu responsabilitate. Să nu considerăm această mărturisire de credinţă ca fiind neimportantă sau subînţeleasă. Dimpotrivă, această mărturisire este foarte necesară pentru prezentul şi viitorul României. Fie că ne autorecenzăm, fie că primim pe recenzorul oficial, nu trebuie să ne ruşinăm să mărturisim credinţa noastră şi a străbunilor noştri, identitatea noastră spirituală şi etnică”, a transmis Daniel.

Patriarhul le transmite ortodocşilor să fie atenţi, atunci când completează datele, când ajung la întrebările legate de religie. „La rubrica intitulată Caracteristici etno-culturale din formularul de recensământ, se declară religia (P3c Cărei religii consideraţi că aparţineţi?). Pe cei care întâmpină dificultăţi în a se autorecenza îi îndemnăm să apeleze la personalul calificat din cadrul primăriei de care aparţin, iar pe cei care nu reuşesc să se autorecenzeze până la data de 15 mai 2022, îi îndemnăm să-i primească pe recenzori şi să răspundă la întrebările din formularul de recenzare” a mai transmis Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ziua liberă şi amenzile

La nivel naţional, datele arată un procent de 37% autorecenzare, ceea ce înseamnă peste şapte milioane de chestionare completate. Începând cu data de 16 mai, autorecenzarea pe cont propriu sau autorecenzarea asistată nu vor mai fi posibile. Din acel moment începe etapa recenzării prin interviuri faţă în faţă. 20.000 de recenzori sunt pregătiţi să iasă pe teren pentru a strânge datele. Fiecare recenzor va avea la dispoziţie o tabletă pentru completarea chestionarelor.

„Pe tabletă fiecare recenzor va avea posibilitatea să identifice care sunt adresele unde nimeni nu s-a autorecenzat şi este obligatoriu să meargă acolo, care sunt adresele unde doar parte din persoane s-au autorecenzat, din nou este obligatoriu să meargă acolo”, a explicat coordonatoarea Unitatăţii de Coordonare şi Implementare a Recensământului, Silvia Pisică. Cine se autorecenzează primeşte o zi liberă de la serviciu, iar cei care refuză să participe la recensământ riscă amenzi de până la 3.000 de lei. Recenzarea la domiciliu va dura de pe 16 mai până pe 17 iulie.