Armata SUA investeşte 130 de milioane de dolari în baze din România şi Bulgaria

Investiţia se adaugă lucrărilor care sunt în curs de desfăşurare în acest moment la baza aeriană Câmpia Turzii, unde inginerii americani coordonează construirea unor noi depozite de muniţii.

US Army. „România şi Bulgaria sunt aliaţi de bază ai NATO şi suntem încântaţi să putem proiecta şi construi proiecte în beneficiul forţelor americane, române, bulgare şi altor forţe NATO prin programul European Deterrence Initiative”, a declarat colonelul Patrick Dagon, din cadrul Corpului de Ingineri al Armatei americane, citat de portalul

În vara acestui an, Forţele Aeriene ale SUA au iniţiat un proiect de extindere şi modernizare a Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, cu o valoare care se ridică la 152 de milioane de dolari, arată umbrela-strategica.ro . Lucrările sunt plătite prin intermediul Iniţiativei Europene de Descurajare (EDI), un program lansat de Statele Unite, în iunie 2014, cu scopul reasigurării aliaţilor europeni după ce Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea.

Dronele de luptă acţionează deja la Câmpia Turzii

La Câmpia Turzii militarii americani au adus dronele de luptă MQ-9 Reaper care zboară 24 de ore din 24 pentru supravegherea constantă asupra zonei Balcanilor. Aeronavele fără pilot fac parte din Grupul 25 de Atac (25th Attack Group – ATKG) al Forţelor Aeriene ale SUA, o unitate specializată în misiuni antiterorism, care anterior a acţionat în Orientul Mijlociu

Dronele MQ-9 Reaper aflate acum în serviciu la Câmpia Turzii sunt asemănătoare celei folosite pentru eliminarea generalului iranian Soleimani. Acest tip de dronă este pilotat de la sol de un echipaj format din doi operatori, are o autonomie de 14 ore, o viteză maximă sub 500 de kilometri pe oră şi o rază de acţiune de 1.850 de kilometri. Practic, poate acoperi tot bazinul Mării Negre. Are două radare, din care unul specializat pentru mediului marin, şi poate fi înarmată cu o gamă largă de rachete sau bombe ghidate laser. De exemplu, MQ-9 Reaper poate căuta şi ataca ţinte la sol cu letalele rachete ghidate aer-sol AGM-114 Hellfire.