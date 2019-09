Adina Florea mai aşteaptă pentru şefia Secţiei Speciale. CSM a amânat pentru a cincea oară validarea ei în funcţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat marţi, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea că procuror-şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), denumită Secţia Specială (SS).

Este pentru a cincea oară când se încearcă să se ia o decizie în acest caz, după ce precedentele patru şedinţe au fost boicotate. Potrivit unor surse judiciare, decizia de amânare ar fi fost luată la scor strâns, 10 la 9. Decizia de amânare s-ar fi luat în baza solicitării făcute de judecătorul Andrea Chiş, dar şi pentru a se solicită un punct de vedere privind legalitatea concursului, de la direcţia de specialitate din cadrul CSM.

Ulterior, Chiş a precizat că nu poate vota în lipsa acestor acte. "Nu putem să avem o validare de concurs fără să avem aceste acte. Este o chestiune de bun simţ. Eu ce votez. Ştiţi, apropo de concurs, pentru că s-a discutat concursul pentru funcţia de inspector şef, şi acolo a fost exact aceeaşi discuţie, să se pună la dispoziţia membrilor plenului fişele de notare, exact acea discuţie a fost, să vedem dacă aţi adoptat un barem. Vreau să văd acele fişe de notare şi cred că trebuia să se cunoască aceste lucruri pentru că am solicitat şi cu alte ocazii să ni se pună la dispoziţie aceste acte. Nu cred că trebuia să spun eu cu nu ştiu câte zile înainte, nu m-am aşteptat. Mărturisesc până în ultima clipă că am verificat", a mai spus Andreea Chiş.

"Este adevărat că fiind vorba de o funcţie de conducere, conform legii atunci sigur că CV şi proiectul de candidatura sunt încărcate pe site CSM-ului înainte de examen. Ceea ce am observat însă că ceea ce s a încărcat pe EMAP pentru astăzi este doar raportul Comisiei de evaluare şi procesele verbale ale Comisiei de evaluare printre care şi unul privind adoptarea baremului şi a fişei de notare, însă ne lipsesc chiar fişele de notare. Dacă există fişe de notare, care este baremul conform acestor fişe de notare, dacă s-a acordat punctaj pentru fiecare punct de pe acel barem aprobat, nu ştiu care este pentru că nu am văzut baremul şi fişa de notare. Aşadar eu cer o amânare şi să ne puneţi la dispoziţie aceste acte pentru că nu avem cum să validăm aceste două concursuri fără să ştim actele care au stat la baza lor", a susţinut, la începutul şedinţei, judecătorul Andreea Chiş.

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, anunţă că Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, nu poate funcţiona legal şi face apel la CSM să ia act de concluziile experţilor GRECO şi MCV.





"Este primul plen după o lungă perioadă cu o agendă bogată, cu subiecte extrem de interesante pentru funcţionarea justiţiei. Cunoaşteţi părerea mea personală. În urmă cu ceva vreme, eu am instituit un grup de lucru în care am cerut un punct de vedere de la instituţiile de specialitate, care au cuprins recomandări GRECO, comisiei MCV. Sunt două concluzii preliminare, niciuna nu susţine funcţionarea SIIJ. Eu cred că este obligaţia CSM să ţină cont de aceste concluzii. Am primit mii şii mii de mesaje în baza cărora oamenii şi-au exprimat punctele de vedere", a declarat Ana Birchall.