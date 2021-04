Începe Defender Europe 2021, cel mai mare exerciţiu militar din Europa. Cu ce vine US Army şi în România, în coasta Rusiei VIDEO

La manevrele militare din acest an, care se vor încheia pe 13 iunie şi care au scenariu pur defensiv, participă aproximativ 28.000 de militari din 26 de ţări membre sau partenere ale NATO, potrivit precizărilor US Army. Operaţiile militare se vor desfăşura simultan în peste 30 de poligoane din 12 ţări, iar Forţele Aeriene (US Air Force) şi Forţele Navale (US Navy) americane vor avea şi acestea o implicare semnificativă. În cadrul activităţilor vor fi întrebuinţate cele mai recente capabilităţi dezvoltate (high-end capabilities), cum ar fi Brigăzile de Asistenţă a Forţei de Securitate (Security Force Assistance Brigades) din US Army sau structuri de apărare antiaeriană.

Manevrele militare vor începe în localitatea albaneză Durres, unde, în săptămâna 26 aprilie – 2 mai, va fi executată o operaţie de descărcare a navelor cargo într-un port deteriorat/neadecvat sau pe o plajă goală, în condiţii meteorologice dificile, cu mare de gradul 3.

Sute de tone de armament american ajung la Râmnicu Sărat

Conform scenariului exerciţiului, dispozitivul defensiv din Europa va fi întărit de urgenţă cu trupe aduse din SUA. Astfel, în săptămâna 3-10 mai, Divizia 82 Aeropurtată va fi adusă din Fayetteville, Carolina de Nord, în teatrul european de acţiuni militare. Militarii americani vor fi dislocaţi în special pe direcţia Europa de Sud-Est, trupele americane urmând să ajungă în Albania, Bosnia şi Herţegovina (BiH), Bulgaria, Croaţia, Grecia, Ungaria, Macedonia de Nord şi România. Operaţii de desant aerian se vor desfăşura în zonele localităţilor Cheshnegirovo, Bulgaria, Papa - Ungaria şi Râmnicu Sărat, România. În România, în cadrul secvenţei practice Swift Response, militarii americani vor fi paraşutaţi împreună cu trupe din Polonia. Fiecare brigadă va folosi aproximativ 15 aeronave pentru paraşutarea a 1.200 de militari, cu 154.000 de tone de echipament, timp de şapte zile.

Operaţia din zona Balcanilor de Vest va avea numele „Immediate Response Exercise”, iar o parte din activităţile punctuale importante vor fi în Croaţia – „Croatian Rampart Exercise” şi Macedonia de Nord – „Decisive Strike Exercise”. Activităţile în cadrul „Immediate Response Exercise” se vor finaliza pe 31 mai.

Concomitent cu operaţiile de pe linia frontului din Balcanii de Vest, Marea Neagră şi zona baltică, în Europa va fi adus şi al doilea val de forţe americane. Este vorba de militarii proaspătului reînfiinţat (în 2020) Corp 5 Armată al US Army, care vor ajunge la Nürnberg, Germania, începând cu 20 mai.

Trageri cu rachete HIMARS la Capul Midia

Apoi, din punctul de vedere al organizării operaţiei militare din Europa, se va trece la faza a doua, în care va fi executată o contraofensivă, după ce în prima fază, forma de luptă predominantă a fost apărarea. În această etapă a exerciţiului (1-13 iunie), majoritatea activităţilor vor fi desfăşurate în Bulgaria, Germania şi România. Exerciţii cu trageri reale de luptă, inclusiv cu performante şi devastatoare sisteme HIMARS, vor avea loc în poligoanele Novo Selo, Şabla (Bulgaria) şi Capul Midia (România).

a declarat generalul Christopher Cavoli, comandant al US Army Europa şi Africa. Bilanţul exerciţiului „Defender Europe 2021” va avea loc pe 13 iunie la Statul Major al Corpului Sud-Est de Armată al NATO din România. „Exerciţiul ne oferă cea mai bună oportunitate de a ne perfecţiona abilităţile alături de aliaţii şi partenerii noştri din regiunea Balcanilor şi a Mării Negre, importantă din punct de vedere strategic, astfel încât, în mod colectiv, să fim gata să răspundem oricărei crize care ar putea apărea”,

Cifrele manecrelor militare „Defender Europe 2021“

O simplă consultare a cifrelor legate de acest exerciţiu demonstrează amploarea „Defender Europe 2021”, care a fost pus la punct de US Army. În exerciţii vor fi utilizate în jur de 2.500 de piese de armament, tancuri, blindate sau platforme de lansare a rachetelor. Efortul logistic este unul imens, pentru că, în total, vor avea loc trageri reale cu armament mediu şi greu în 31 de poligoane din 12 ţări. Apoi, în nu mai puţin de nouă ţări, între care şi România, se vor executa masive trageri cu rachete.

În plus, mii de paraşutişti vor executa salturi în cadrul a patru misiuni aeropurtate. În fine, piesele grele de armament şi trupele aduse din Statele Unite au ajuns în 12 ţări europene, între care şi România.

15.000 de militari, angrenaţi în „DACIA 21 LIVEX“

În paralel cu „Defender Europe 2021”, în perioada mai-iunie, în România vor mai avea loc şi manevrele militare „DACIA 21 LIVEX” la care vor participa aproximativ 15.000 de militari români, aliaţi şi parteneri. Exerciţiul vrea să verifice capacitatea Armatei Române de a-şi angaja capabilităţile în operaţii defensive, precum şi „disponibilitatea permanentă a structurilor aliate şi partenere de a disloca rapid în ţara noastră efective credibile pentru realizarea apărării în faţa oricărei potenţiale ameninţări la adresa securităţii naţionale. De asemenea, DACIA 21 LIVEX verifică modul de realizare a sprijinului acordat de ţara noastră pentru forţele şi echipamentele militare care tranzitează teritoriul naţional”, a comunicat MApN.