Încă două spitale modulare COVID-19 pentru Armata Română au fost cumpărate din Olanda  VIDEO

„Comanda a fost făcută prin Unifarm. Am concurat pentru aceste spitale cu Indonezia, Italia şi Libia. Viteza noastră de reacţie şi rapiditatea în decizii ne-au făcut să fim câştigători.(...) În principal am căutat şi am găsit direct compania care le asamblează şi am gestionat partea de ofertare, plăţi, transport, permise astfel încât, în numai 24 ore de la găsirea ofertei, am şi avut un contract semnat şi o dată certă de livrare în România. Primul spital va fi livrat într-o săptămână de la semnarea contractului”, a declarat într-o postare pe Facebook, Bogdan Micu - membru al echipei care coordonează achiziţiile internaţionale de echipamente sanitare pe care România le face prin Unifarm.

Spitalele sunt special concepute pentru Covid şi vor avea, ca şi cel de la Constanta deja instalat, peste 50 paturi fiecare, laborator complet utilat şi pregătit de testare Covid, independent din punct de vedere al utilităţilor, cu camere separate, sistem de ventilaţie special şi multe alte opţiuni, a precizat Bogdan Micu.