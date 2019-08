Taxa pentru accesul maşinilor în centrul Capitalei. Firea a anunţat cine trebuie să plătească vinieta pentru Bucureşti VIDEO

Primarul general Gabriela Firea a anunţat miercuri introducerea în dezbatere publică a unui proiect care prevede achiziţionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intră în Capitală, dar nu sunt înmatriculate în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov. Potrivit iniţiativei, taxa pentru a intra în Bucureşti cu un autoturism înmatriculat în alt judeţ va fi de 10 lei pe zi sau 1.900 lei pe an. De asemenea, nu va fi permis accesul în zona centrală pentru maşinile non-Euro, Euro 1, Euro 2 şi Euro 3.

„Capitala României se află într-o situaţie dificilă din punct de vedere al poluării, cu valori de nouă ori mai mari decât limitele admise. Din cauză că în ultimii 30 de ani nu s-a luat nicio măsura viabilă pentru limitarea poluării, Bucureştiul a ajuns pe un nedorit loc 6 în topul celor mai poluate oraşe din Europa, iar România se află, începând cu anul 2011, în procedura de infrigement. Daca vrem ca viitorul oraşului şi al locuitorilor săi să nu fie afectat permanent de aceasta amenintare la sanatatea tuturor, trebuie sa actionam! Bucureştiul are nevoie acum de o masura care poate parea drastica, insa viitorul apropiat va arata ca este singura decizie pe care o putem lua. Pentru ca traficul rutier intens este printre principalele motive care determină valori record de poluare - in ultimii zece ani numarul maşinilor care circula prin Bucuresti s-a dublat -, propun un proiect de hotarare dupa modelul altor capitale europene, care instituie vinieta electronica pentru circulatia rutiera din Bucuresti pentru autoturismele inmatriculate in alte orase sau state, dar si pentru autoturismele poluante din Bucuresti sau Ilfov, care tranziteaza zona centrala a Capitalei. Acest proiect se va afla în dezbatere publica 45 de zile. Aşteptăm părerile şi sugestiile dvs, pentru ca împreună să dăm o sansa bucurestenilor sa respire un aer curat! Să luptăm împreună pentru oxigenul Capitalei!”, a precizat conducerea primăriei.





În conferinţa de presă, un jurnalist a întrebat-o pe Gabriela Firea, dacă a făcut studiu de impact. „Aceste măsurători vor fi făcute după implementarea măsurilor. Vom merge să informăm oameni, vom vedea ce părere au. La final de septembrie va fi un proiect de hotărâre de consiliu îmbunătăţit, că va fi în dezbatere publică. Un pic îmbunătăţit. Dar nu drastic îmbunătăţit”, a spus primarul Capitalei.

Proiectul ar urma să fie supus votului Consiliului General al Capitalei în luna septembrie, iar dacă va fi adoptat va intra în vigoare din ianuarie 2020.

