Primarul Sectorului 2: Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti trebuie desfiinţată. Toate obiectivele  sunt într-o stare deplorabilă

Totodată, primarul Sectorului 2 al Capitalei afirmă că într-o adresă internă pe această temă directorul general al ALPAB a spus că ”Lacul Naţional este întreţinut, amenajat şi pus la dispoziţia vizitatorilor Parcului Naţional...” drept urmare ”nu susţine” transmiterea acestui lac către Primărie „fiindcă nu e nevoie”.

„Serios? Domnule director general, când aţi fost ultima oară să verificaţi ”întreţinerea” acestui lac? Raţele abia se mai deplasează printre gunoaie. Malurile dau să cadă. Insula aflată de ani de zile sub lacăt e plină de deşeuri. Despre ce vorbiţi? Toate obiectivele ALPAB din Sectorul 2 (şi din restul Bucureştiului) sunt într-o stare deplorabilă. Parcul Circului a ajuns o ruină. Malul lacului Tei e năpădit de buruieni. Parcul Verdi nu îl aranjează, dar îl împart prin contracte ilegale băieţilor dispuşi să mai toarne o afacere bănoasă pe cârca statului. Pe tot ce pune mâna ALPAB fie se transformă în pârjoală, fie e concesionat pe 2 lei unor prieteni. Aşa nu se mai poate. Şi mâine putem prelua aceste obiective în administrarea noastră. Cerem asta. Am cerut Lacul Naţional. Am cerut Parcul Verdi. Le luăm şi pe celelalte. Iar de ALPAB nu mai e nevoie. Să se ducă şi să ne lase” a afirmat Radu Mihaiu.