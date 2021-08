Prefectul Capitalei: În rândul personalului medical există o categorie, şi anume asistenţi, brancardieri, infirmieri, unde rata de vaccinare este destul de mică

"Am început discuţii atât cu zona medicală, cât şi cu zona de educaţie, pentru vaccinarea personalului medical şi vaccinarea personalului didactic şi consider, în continuare, că aceasta este cea mai bună soluţie pe care o putem avea. Personalul didactic, de exemplu, are obligativitatea, cel puţin morală, de a asigura sănătatea copiilor care vor veni la şcoală începând cu 15 septembrie. Ştim că o mare parte dintre ei nu se pot vaccina pentru că nu au vârsta necesară să primească vaccinul. Evident, există şi responsabilitatea părinţilor de a se vaccina, în aşa fel încât să nu transforme copiii în vectori de transmitere a acestui virus", a declarat Alin Stoica, potrivit Agerpres.

"S-a evidenţiat faptul că în rândul personalului medical există o categorie, şi anume asistenţi, brancardieri, infirmieri, unde rata de vaccinare este destul de mică şi acolo trebuie făcute eforturi în continuare pentru a ajunge la ei toate informaţiile necesare, în aşa fel încât să îi convingem să crească numărul de vaccinări în rândul dumnealor, pentru că şi ei, la rândul lor, au o responsabilitate faţă de bolnavii care ajung în spitale şi o parte dintre ei poate că au recomandări de nevaccinare. Deci, şi acolo este foarte important, tocmai pentru a diminua, dacă nu numărul total de îmbolnăviri, dar măcar numărul de fatalităţi", a spus el. El a menţionat că în rândul asistenţilor, brancardierilor şi infirmierilor rata de vaccinare este destul de mică şi că sunt necesare eforturi, astfel încât la aceştia să ajungă informaţiile necesare.