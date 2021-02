Nicuşor Dan: „Am decis să creăm o asociaţie pentru colectarea şi tratarea deşeurilor din Bucureşti”. Va funcţiona pe principiul „plăteşti cât arunci”

Primarul general al municipiului București, Nicușor Dan, și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, s-au întâlnit cu reprezentanți ai administrațiilor publice din sectoarele municipiului București și Ilfov, pentru a discuta o abordare integrată a gestionării problemei deșeurilor.

"Am discutat despre deşeuri. Este o problemă care a fost mult timp amânată în Bucureşti, nu ne mai permitem să o amânăm. Important este că avem, Primăria Generală şi cele şase primării de sector, o viziune comună despre cum trebuie tratate deşeurile în municipiul Bucureşti care se va concretiza, foarte curând, într-o nouă strategie şi un nou plan de acţiune asupra deşeurilor din Bucureşti.

Am decis, împreună, să creăm un ADI, o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, Primăria Generală şi cele şase primării de sector, astfel încât să implementăm împreună strategia de colectare a deşeurilor şi de tratare a deşeurilor din Bucureşti şi să putem să accesăm bani europeni pe exerciţiul 2014 - 2020, care erau disponibili încă din 2014 şi nu au fost atraşi. Am fost cu toţii de acord că trebuie să trecem la colectarea selectivă, o să urmeze o dezbatere publică şi moral şi legal trebuie să facem asta”, a declarat Nicuşor Dan, într-o declaraţie de presă susţinută joi seară, la finalul întâlnirii.

Bucureştenii vor plăti în funcţie de cât aruncă

De asemenea, Nicuşor Dan a precizat că toţi cei prezenţi la această întâlnire au apreciat că bucureştenii trebuie să plătească în funcţie de gunoiul pe care îl vor arunca.

"Am fost cu toţii de acord că trebuie să implementăm principiul plăteşti cât arunci, în sensul că pentru acele categorii de deşeuri care sunt amestecate, nu vorbim de acelea care sunt uşor de valorificat, cum este biodegradabil, tariful trebuie să fie proporţional cu cât aruncă fiecare dintre locuitori. Am deci că modalitatea în care sectoarele colectează să fie unitară tocmai ca procesul de informare să fie mai rapid şi să existe un confort. Am mai convenit crearea unui grup de lucru şi următoarea întâlnire între primar, primari de sector şi ministru va avea loc peste două săptămâni”, a declarat Nicuşor Dan.

La rândul său, ministrul Mediului, Barna Tánczos, a anunţat că la nivel naţional se lucrează la un proiect de realizare a unor centre de depozitare a deşeurilor voluminoase.

"În ceea ce priveşte Ministerul Mediului, vom contribui la eficientizarea acestui sistem, prin lansarea sistemului SGR, la nivel naţional. Cu siguranţă acest sistem va contribui la colectarea selectivă. Pe de altă parte, lucrăm la un proiect naţional prin care ajutăm autorităţile publice locale în realizarea unor centre de depozitare pentru deşeurile voluminoase, vorbim de deşeurile din construcţii, mobilier, acele deşeuri care nu au voie să ajungă în deşeul menajer”, a declarat Barna Tánczos.