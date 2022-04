Ministrul Mediului anunţă o OUG care va da posibilitatea sectoarelor să gestioneze depozitarea deşeurilor până când Primăria Capitalei va găsi o soluţie

“Alternativa este căutarea unor platforme de depozitare autorizate în preajma sau în vecinătatea Capitalei astfel încât toate primăriile de sector să nu fie expuse la această situaţie litigioasă şi absolut incorectă, cu singurul loc unde astăzi sunt duse deşeurile din Bucureşti. Ei pot căuta soluţii după această ordonanţă, în zonele învecinate, inclusiv în judeţele unde există platforme de depozitare autorizate”, a mai transmis Tánczos Barna. “Colectarea separată lasă de dorit, mai ales, în Bucureşti. Nu aş vrea să vorbim doar despre Bucureşti. Sînt ministru, ministerul este în Bucureşti, dar sînt foarte multe localităţi unde trebuie îmbunătăţite serviciile de colectare selectivă. Sunt milioane de cetăţeni români, care dacă ar avea la dispoziţie un sistem corect, nu ar mai amesteca deşeurile. Dacă le colectează selectiv, este absolut inadmisibil ca maşina care vine să le amestece după aceea. Sunt foarte multe ONG-uri, foarte mulţi cetăţeni care ar vrea să schimbe faţa acestei ţări”, a explicat ministrul Mediului. El a menţionat că, dacă OUG va fi aprobată, atunci primăriile de sector pot căuta soluţii pentru transportul deşeurilor în alte judeţe, unde sunt platforme de depozitare autorizate. El a mai precizat că în Bucureşti lasă de dorit colectarea selectivă.

Întrebat când crede că se va putea face acest lucru, Tánczos Barna a răspuns: “Bucureştiul are astăzi un plan care are valabilitate încă trei ani, dacă nu mă înşel, dar acel plan nu prevede construirea unui depozit. Bucureştiul nu are un depozit construit de Capitală, de Unitatea Adminstrativ Teritorială Bucureşti, nu are o abordare unitară şi primarii de sector cer insistent o abordare unitară la nivelul Bucureştiului. Este şi motivul pentru care am promovat o Ordonanţă de Urgenţă care sper să intre poimâine în şedinţa de Guvern prin care să dăm posibilitatea sectoarelor să gestioneze depozitarea până când Primăria Generală va găsi o soluţie de depozitare pentru că astăzi Primăria Generală nu are alternativă la groapa care este cu foarte multe procese şi sectoarele doresc să rezolve problema”.