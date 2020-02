Firea, după „cea mai mare avarie din istorie“ a sistemului de termoficare: A fost sabotaj industrial

Firea reafirmă că livrarea agentului termic la o temperatură cu 20 de grade Celsius mai mare decât cea optimă „nu poate fi o întâmplare“ şi susţine că fusese avertizată „că se va întâmpla aşa ceva“.

„Ne menţinem opinia că a fost o greşeală intenţionată din partea Elcen, ne menţinem punctul de vedere că a fost un sabotaj industrial prin care au fost pedepsiţi cetăţenii (...) doar pentru a fi un atac politic asupra primarului general. Eu am fost avertizată cu ceva vreme în urmă că se va întâmpla aşa ceva. Am crezut că este o glumă, dar iată că nu a fost o joacă şi s-a provocat în mod intenţionat o avarie majoră, cea mai complexă avarie din sistem din ultimii 20 de ani, putea fi mult mai rău“, a afirmat Gabriela Firea, luni, într-o conferinţă de presă.



Ea a spus că administratorul Elcen este membru PNL Bucureşti şi acesta nu a fost „tras la răspundere“ de către ministrul Economiei, ea susţinând că livrarea de agent termic la temperatura de 119 grade Celsius „nu poate fi de domeniul întâmplării“.



„Dacă ar fi fost o eroare umană sau o eroare tehnică, cu siguranţă reprezentanţii Elcen sau ai Ministerului Economiei ar fi ieşit public şi ar fi explicat că au luat măsuri asupra celor care au făcut acea greşeală tehnică. Nu am văzut decât declaraţii şi comunicate de presă prin care suntem certaţi că avem datorii la Elcen, confirmând, înseamnă, ameninţarea pe care am primit-o“, a adăugat primarul general al Capitalei.



În ceea ce priveşte datoriile către Elcen, Firea a spus că nu Ministerul Economiei decide dacă după plata salariilor celor din primărie trebuie plătită energia termică, ci Consiliul General şi primarul general „decid cum se distribuie banii“.



Primarul general a spus că în prezent „se lucrează la plângerea“ pe care o va depune pentru „sabotarea“ sistemului de termoficare.



„Nu este vina nici a Primăriei Capitalei, nici a companiei Termoenergetica, noi nu ne-am făcut decât datoria, iar tot weekendul am lucrat ca să reparăm ceea ce a stricat Elcenul. (...) Pe parcursul anchetei se va afla cine a dat comanda ca agentul termic să fie livrat cu o temperatură atât de mare“, a spus Firea.



Primarul general a catalogat drept „un nonsens economic“ plata în avans pe care o solicită Elcen.



„Nu s-a mai pomenit nicăieri aşa ceva, să existe presiuni pentru plata înainte. Aici suntem la energie termică, nu la altceva“, a spus Firea.



Ea a spus că va plăti în avans gazele către Elcen dacă Primăria Generală primeşte fie bani de la Guvern, o sumă din fondul de rezervă la dispoziţia premierului, fie un împrumut „în condiţii avantajoase“ prin Trezorerie.



Firea a mai spus că „şi ţeava s-a politizat“ şi că la Radet conductele „au devenit vedete naţionale“, fiind invocate inclusiv în campania prezidenţială.



Firea a exprimat, de asemenea, „intenţia serioasă şi clară de a prelua Elcen la Primăria Capitalei“.



La rândul său, directorul Termoenergetica, Alexandru Burghiu, a declarat că avaria care a afectat cele 300 de blocuri din sectoarele 2 şi 3 este cea mai mare avarie produsă vreodată la sistemul centralizat de energie termică al Capitalei.