Statistică îngrijorătoare în Republica Moldova: La fiecare oră, un om face accident vascular cerebral

Subiectul este discutat zilele acestea la Chişinău în cadrul unui eveniment cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali. Evenimentul, care se desfăşoară în perioada 16-18 septembrie, este organizat de către Asociaţia de Stroke din Moldova.



„Astăzi accidentul vascular cerebral poate fi prevenit şi aceasta este o istorie de succes a multor ţări. Şi de aceea, se aşteaptă ca şi la noi să începem cu procese educaţionale, cu integrare a medicului de familie în populaţie, cu perfecţionarea sistemului prespitalicesc, cu extinderea sistemului de asistenţă de urgenţă a pacienţilor cu accidente vasculare. Sigur şi cu elaborarea unui sistem de reabilitare. Deci, avem un şir de probleme pe care trebuie să le rezolvăm şi ele se înscriu într-un proiect de regionalizare, într-un proiect de evaluare în timp a posibilităţilor”, menţionează că preşedintele Asociaţiei, academicianul şi profesorul universitar Stanislav Groppa.



Statisticile din Republica Moldova arată că, dacă în anul 1995 la evidenţă se aflau 21 de mii de persoane care suferiseră un accident vascular cerebral, în anul 2018 erau deja 78 de mii de persoane. „Sunt mai multe explicaţii, în primul rând că populaţia îmbătrâneşte, însă are loc un proces de cumulare a factorilor de risc. Accidentul vascular este rezultatul a ceva: uzare, îmbătrânire şi, iată, vorbim despre o îmbolnăvire a societăţii”, explică academicianul.



La Chişinău, astăzi, 16 septembrie, şi-a început lucrările Summitul european cu genericul „Accidentele vasculare cerebrale”. La eveniment participă cei mai de vază specialişti din peste 30 de ţări. Participanţii pun în discuţie starea de asistenţă medicală în accidentul vascular cerebral şi cercetările ştiinţifice în domeniul accidentului vascular cerebral.



„Sperăm că această acţiune ne va permite să iniţiem o nouă eră în abordarea accidentului cerebral vascular şi a bolilor cerebrale în republică”, a notat academicianul. Potrivit lui Stanislav Groppa, este un mare beneficiu ca statul să fie parte a planului european, pentru că este vorba despre specialişti, experţi care au viziuni, experienţă şi au deja o istorie de combatere a accidentului vascular cerebral. „Pe de altă parte, dânşii ne acordă suport de a ne integra în diferite instituţii şi structuri europene, care pe bună seamă oferă o altă calitate, un alt nivel al asistenţei medicale. Vorbim şi despre educaţia medicilor, şi nu doar a medicilor, dar şi a personalului medical”, explică preşedintele Asociaţiei de Stroke din Moldova.



Specialiştii în domeniu au venit cu propunerea de a elabora un program naţional de prevenţie şi tratament al accidentului vascular cerebral. Şi în acest sens urmează să fie prezentată viziunea şi poziţia Republicii Moldova, iar programul concret urmează să fie analizat minuţios. „Trebuie să ne educăm, să păstrăm sănătatea. Să avem o altă abordare în stilul de viaţă, să promovăm stilul sănătos de viaţă. Se aşteaptă o reformare a sistemului de sănătate”, a notat academicianul Stanislav Groppa.



Academicianul a mai spus că se propune crearea unei reţele de centre care să fie bine coordonată şi care să vină în ajutorul pacientului. Să fie dotate cu tehnologii, pentru că abordarea tratamentului unui pacient cu accident vascular cerebral necesită tehnologii şi un potenţial medical integral, foarte bine pregătit.



Republica Moldova a fost nominalizată ţară-gazdă pentru primul Summit al Proiectului IRENE – COST (Implementation Reasearch Network in Stroke Quality), care are loc în perioada 16-17 septembrie, la Chişinău. În paralel, în zilele de 17 şi 18 septembrie, va fi susţinută Conferinţa Naţională în Boli vasculare cerebrale.

