Viorel Morari, către Alexandru Stoianoglo: Nu sunteţi un procuror general independent şi imparţial

Declaraţiile au fost făcute de şeful suspendat al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari. Potrivit lui, dosarele de rezonanţă sunt abandonate sau trecute în umbră, fără furnizarea publică a informaţiilor, inclusiv, date statistice ce ar evidenţia volumul de lucru efectuat, transmite IPN.



Într-o scrisoare deschisă, adresată procurorului general, Alexandr Stoianoglo, Viorel Morari menţionează că pe 17 februarie a depus o cerere prin care a solicitat să fie primit în audienţa sa pentru prezenta „probe privind abuzurile comise de către procurorii subalterni şi a evita o eventuală inducere în eroare de către ultimii”. Însă, nu a primit nici un răspuns la solicitarea sa, motiv pentru care a decis să adreseze această scrisoare deschisă. Potrivit lui, un alt argument al adresării este reacţia PG la apariţiile sale publice în care a fost catalogat drept un inculpat şi urmărit penal, care este aşteptat cu probe în instanţă şi la Procuratură.



„Nu aş vrea să fiu aşteptat în zadar, deoarece nu sunteţi un procuror general independent şi imparţial. Regret să constat, că principalele eforturi ale dumneavoastră, ocupând funcţia de procuror general sunt îndreptate spre consolidarea propriei imagini, prin discursuri publice populiste inspirate de comunicatori special contractaţi, dar fără a îmbunătăţi activitatea procuraturii în ansamblu”, menţionează Viorel Morari.



Potrivit lui, în dosarul, denumit generic „furtul miliardului”, a fost înaintat repetat un demers privind aplicarea măsurii preventive în privinţa lui Vlad Plahotniuc, fără însă a întreprinde măsuri pentru a epuiza neclarităţile pentru Interpol privind anunţarea acestuia în căutare. Or, spune Morari, era suficientă suplinirea capetelor de acuzare pentru care a fost anunţat în căutare Vlad Plahotniuc, deoarece noul mandat de arest nu presupune că acesta va sta arestat 60 de zile în cazul identificării.



În scrisoare se spune că în dosarul privind expulzarea din Republica Moldova a profesorilor turci a fost trimisă în judecată o singură persoană, nefiind identificaţi organizatorii şi instigatorii reali ai acestei fapte. Precum şi nu au fost întreprinse măsuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate familiilor profesorilor şi imaginii ţării.



În dosarul, denumit generic „finanţarea PSRM”, afirmă Viorel Morari, contrar tacticii de conexare a epizoadelor din alte dosare, investigaţia merge pe calea disjungerii şi separării pe fapte distincte, ca în final să nu fie constatat nimic. Potrivit lui, în acest dosar pentru procuratură nu sunt relevante înregistrările ce apar în spaţiul public la acest subiect, iar pentru reluarea investigaţiilor sunt necesare denunţuri. Or, în alte dosare au fost suficiente şi scrisorile anonime pentru iniţierea investigaţiilor.



„În dosarele catalogate drept „politice”, prin intermediul declaraţiilor publice, aţi adus atingere independenţei atât a procurorilor de caz, cât şi a judecătorilor care examinează respectivele dosare. În schimb evitaţi să faceţi publice acţiunile pe care le-aţi întreprins în privinţa procurorilor care s-ar face vinovaţi de pretinsele încălcări. De aceea, vin cu câteva întrebări retorice: ce acţiuni vor fi întreprinse în privinţa ex-procurorului Vitalie Sibov, care a reluat dosarul David Davitean sau în privinţa procurorului Mircea Ciobanu, care a gestionat dosarul Olga Punga?”, se întreabă Viorel Morari.



Potrivit lui, în cazul controalelor procuraturilor specializate – au fost identificate anumite probleme, dar în mare parte formale şi irelevante. Mai mult, încălcările în activitatea unei procuraturi specializate au fost suprapuse asupra imaginii ambelor instituţii. Morari afirmă că nici până în prezent nu au fost publicate rapoarte detaliate privind rezultatele controalelor efectuate atât la Procuratura Anticorupţie, cât şi la PCCOCS.



În ceea ce priveşte problematica cauzelor penale în privinţa sa, şeful suspendat al PA a menţionată că nu contestă efectuarea investigaţiilor, deoarece erau necesare pentru stabilirea tuturor circumstanţelor faptelor descrise în acele scrisori anonime. Dar, în opinia sa, aceste investigaţii urmau a fi efectuate în strictă conformitate cu legea şi cu respectarea principiului prezumţiei nevinovăţiei. Or, nerespectarea acestor două condiţii înseamnă preluarea unor tactici abuzive şi lipsa unor diferenţe substanţiale în abordări.

https://www.ipn.md/ro/viorel-morari-nu-sunteti-un-procuror-general-independent-si-7967_1074187.html