VIDEO Guvernul de la Chişinău a demisionat. Dodon: Responsabilitatea pentru problemele ţării acum e pe umerii Maiei Sandu

Demisia Guvernului a fost anunţată cu câteva ore înainte de examinarea în Parlament a moţiunii de cenzură, depusă de 34 de deputaţi din PAS, Platforma DA şi PDM. Însă, Dodon a precizat că demisia lui Ion Chicu nu are legătură cu faptul că azi ar fi urmat să fie demis în Parlament.

„Această demisie nu este sub presiunea moţiunii de cenzură sau sub presiunea protestelor. (...) Este o decizie asumată cu scopul de a declanşa procesul alegerilor parlamentare anticipate. Această decizie a fost luată după ce au fost promovate toate actele legislative, legile cele mai importante pentru a asigura funcţionalitatea statului pentru viitor. Ieri a intrat în vigoare bugetul, politica fiscală pentru 2021. Tot ieri, Guvernul a aprobat toate actele normative secundare necesare pentru implementarea legii bugetului. În aceste condiţii, când este asigurată stabilitatea bugetară, financiară, noi ca oameni responsabili, preşedintele, prim-ministrul şi speakerul, aşa cum am promis, am luat decizia la momentul potrivit”, a declarat Igor Dodon.

Igor Dodon a afirmat că, începând cu ziua de 24 decembrie, când Maia Sandu este învestită în funcţie, toată responsabilitatea pentru problemele din ţară aparţine noului preşedinte.

Dodon a menţionat că Maia Sandu trebuie să înceapă discuţiile cu toate fracţiunile parlamentare pentru numirea altui Guvern sau pentru declanşarea alegerilor parlamentare anticipate.