Situaţia din Moldova şi din regiune, discutată de Maia Sandu cu preşedintele Poloniei

Maia Sandu i-a mulţumit omologului său polonez pentru asistenţa financiară şi sprijinul continuu acordat ţării noastre atât pentru dezvoltare, cât şi în lupta cu pandemia. „În contextul evoluţiilor din regiune, am accentuat că Republica Moldova are nevoie de un climat paşnic şi stabil pentru a putea implementa reformele necesare dezvoltării noastre sociale şi economice”, a precizat Maia Sandu.



Preşedintele Republicii Moldova a menţionat că Polonia este un susţinător al Moldovei la Bruxelles şi şi-a exprimat speranţa în legătură cu aprofundarea cooperării dintre cele două state atât în cadrul Parteneriatului Estic, cât şi la nivel bilateral.



„Am vorbit despre oportunităţi de cooperare în ce priveşte viitoarele proiecte regionale şi am convenit să continuăm discuţiile în domeniul administraţiei publice locale. Putem face împreună multe lucruri pentru cetăţenii noştri. Am stabilit cu domnul Preşedinte Duda să ne vedem cât de curând după ce trece perioada mai grea a pandemiei”, a adăugat Maia Sandu.