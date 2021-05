Siegfried Mureşan: Condiţia de bază pentru o relaţie bună dintre UE şi Moldova sunt alegerile libere

Siegfried Mureşan susţine că a transmis autorităţilor din Moldova aşteptarea ca alegerile parlamentare anticipate să fie organizate în cele mai bune condiţii, ca cetăţenii moldoveni, oriunde s-ar afla, să poată alege în bune condiţii. Potrivit lui, numărul cetăţenilor Republicii Moldova este tot mai mare peste hotare şi este clar că e nevoie de mai multe secţii de votare peste hotare decât la alegerile prezidenţiale.



Europarlamentarul spune că el şi membrii Parlamentului European îşi doresc după anticipatele din Republica Moldova un parlament legitim, cu o majoritate transparentă şi care să susţină un Guvern ce să implementeze reforme aşteptate de cetăţeni.



În altă ordine de idei, Siegfried Mureşan, a remarcat că Moldova a primit 300 mii de vaccinuri donaţie din partea României, dar cetăţenii Republicii Moldova trebuie să cunoască că aceste vaccinuri au fost cumpărate la nivel central de Comisia Europeană.



De asemenea, europarlamentarul spune că a văzut în prima parte a acestui an cum încrederea de care se bucură preşedintele Maia Sandu duce la mai mult sprijin din partea ţărilor UE pentru cetăţenii Republicii Moldova. În opinia sa, Moldova are acum un preşedinte care ste primit în toate cancelariile europene şi timp de jumătate de an a scos ţara din izolare. „Vaccinurile din România nu ajungeau aşa repede la Chişinău, dacă preşedintele Republicii Moldova nu se afla în legătură permanentă cu preşedintele României, cu primul ministru, cu autorităţile şi nu ar fi beneficiat de încrederea lor”.



Potrivit lui, principalele reforme pe care le aşteaptă Parlamentul European sunt cele în justiţie. Cu cât mai repede va fi implementată această reformă, cu atât mai repede se va reuşi oferirea asistenţei financiare de la nivel european de 50 de milioane de euro care este la dispoziţia Republicii Moldova. Europarlamentarul a mai spus că, actualmente, se lucrează la nivel european la un pachet de sprijin pentru a ajuta Moldova să-şi revină după pandemie.