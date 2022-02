Rodica Antoci: N-am motive să demisionez. ANI este o instituţie funcţională

Şefa ANI spune că este gata să-şi raporteze activitatea în faţa Parlamentului, însă nu intenţionează să renunţe la funcţie.



Rodica Antoci spune că scandalul legat de numele său, prin organizarea percheziţiilor la domiciliu, n-o va determina să-şi prezinte demisia. Şefa ANI spune că este mândră de rezultatele muncii sale, instituţia devenind una care se bucură de încrederea partenerilor de dezvoltare ai ţării.



„Pentru ce trebuie să demisionez? Pentru faptul că mi-am onorat atribuţiile funcţionale? Pentru faptul că în aceşti 4 ani de mandat am construit şi am dezvoltat o instituţie cum este ANI, o instituţie care, din start, nu a fost dorită de cei din Republica Moldova. Pentru că această instituţie a devenit funcţională, Republica Moldova a reuşit să-şi facă temele pentru acasă faţă de partenerii de dezvoltare şi au venit multe tranşe de sprijin pentru cetăţenii Republicii Moldova. Eu sunt conducător de instituţie, dacă sunt pretenţii faţă de activitatea mea, eu sunt deschisă să merg în Parlament şi la preşedintele Republicii Moldova pentru a raporta tot ce este necesar”, a spus Rodica Antoci în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Bănuită într-un dosar penal privind depăşirea atribuţiilor de serviciu Rodica Antoci respinge toate acuzaţiile care i se aduc şi se arată convinsă că-şi va demonstra nevinovăţia în instanţă. Şefa ANI spune că şi-a desfăşurat activitatea transparent, inclusiv când a fost vorba de achiziţiile publice, fapt confirmat de rapoartele de audit.



„Nu am încălcat absolut nimic. Eu sunt obişnuită cu atacuri, cu presiune. Dar ca mamă, pentru că cei doi copii ai mei erau prezenţi, era dimineaţă, aici a fost mai dificil. Mai ales că am fost vizată în foarte multe controale, mi s-au deschis procese penale şi civile. Eu sunt deschisă, le-am transmis în mod oficial tot ce era necesar. Şi dacă aveau nevoie de acte în original, eu nu le ţin acasă. Le ţin în arhiva ANI”, a mai spus Rodica Antoci.



Potrivit oamenilor legii, preşedinta, dar şi o angajată a ANI, ar fi cauzat instituţiei un prejudiciu de 126 mii de lei. Într-un caz, ar fi achitat servicii în valoare de peste 29 de mii de lei pentru lucrări de vopsire a automobilelor, deşi contractul încheiat între ANI şi agentul economic nu includea astfel de servicii. Într-un alt caz, instituţia ar fi fost prejudiciată de 97 de mii de lei în urma unei achiziţii dubioase. Potrivit procurorilor, ar fi vorba despre procurarea, contrar prevederilor legale, a unor uşi pentru sediul instituţiei.