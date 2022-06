Natalia Gavriliţa: Discutăm dacă vom solicita sau nu asistenţă militară

Şefa Executivului spune că acum autorităţile discută dacă vor solicita sau nu asistenţă militară partenerilor externi.



Natalia Gavriliţa spune că Guvernul a majorat în acest an bugetul destinat apărării naţionale, totuşi suma este insuficientă pentru modernizarea şi echiparea corespunzătoare a armatei. Statutul de neutralitate, prevăzut în Constituţie, nu înseamnă o ignorare a domeniului apărării, domeniul care a devenit extrem de important în condiţiile crizei de securitate din regiune, spune premierul.



„După rectificare, bugetul armatei s-a majorat cu aproximativ 130 de milioane de lei. Un lucru important este că Uniunea Europeană are noi instrumente de finanţare pentru domeniul apărării şi vom beneficia de asistenţă externă non-letală, asistenţă care ţine mai mult de organizarea armatei. Neutralitatea trebuie apărată. Cetăţenii susţin neutralitatea ţării, dar asta nu înseamnă că în condiţiile noilor ameninţări şi provocări, nu ar trebui să investim în capacităţi”, a spus prim-ministrul Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „Joi cu Liliana Barbăroşie” de la postul public de televiziune.



Anterior, atât ministrul britanic de externe, Liz Truss, cât şi mai mulţi congresmeni americani au anunţat disponibilitatea satelor lor de a oferi Republicii Moldova armament la standarde NATO. Potrivit oficialilor, acest ajutor ar putea veni în Republica Moldova doar la solicitarea autorităţilor de la Chişinău.



„Am solicitat partenerilor noştri asistenţă non-letală, asistenţă pentru întărirea capacităţilor la frontieră, întărirea capacităţilor Inspectoratului Situaţii de Urgenţă, discutăm cu ţările europene şi despre alte tipuri de asistenţă. Suntem la etapa la care decidem dacă vom solicita asistenţă militară. Trebuie să recunoaştem că muniţiile pe care le are armata, chiar şi pentru antrenamente, sunt învechite. La fel ca în multe alte domenii, nu s-a investit mult timp şi acum trebuie să recuperăm”, a mai spus premierul Natalia Gavriliţa.



Potrivit ministrului apărării, Armata Naţională este creată dintr-un efectiv militar de 6500 de persoane şi 2000 de persoane civile. Recent Anatolie Nosatîi a menţionat că armata este dotată cu „unităţi de tehnică produse în anii 60-80”.