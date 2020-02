VIDEO Milionarul Vaja Jhashi, a treia persoană care a obţinut ilegal dublă identitate în Moldova

„În noiembrie anul trecut, după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, v-am informat că am primit informaţie oficială de la servicii că sunt două persoane, care în opinia SIS-ului şi altor structuri, au obţinut a doua identitate ilegal. Şi am spus, unul este Plahotniuc, dar a doua persoană nu am numit-o pentru că serviciile au spus că e o informaţie secretă. Astăzi pot să vă spun că a doua persoană nu este Iaralov, a doua persoană este Vaja Jhashi”, a declarat Igor Dodon.

Ziarul de Gardă scrie că Vaja Jhashi este un milionar de origine georgiană, care deţine cetăţenia R. Moldova, are paşaport rusesc şi american, şi conduce „formal” cel mai mare grup de companii de pe piaţa cerealelor şi oleaginoselor din R. Moldova, „Trans-Oil Group of Companies”.





Amintim că Igor Dodon a anunţat pe 4 decembrie 2019, după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, că organele competente i-au comunicat că fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a primit a doua identitate sub numele de Vladislav Novak. Igor Dodon a explicat că, potrivit legislaţiei, procedura de oferire a unei identităţi noi este iniţiată de Serviciul Informaţii şi Securitate (SIS) doar în situaţii ce ţin de securitatea naţională a statului, precum unor agenţi sub acoperire etc. La solicitarea SIS, Agenţia Servicii Piublice (ASP) este obligată să elibereze un paşaport cu o nouă identitate. Igor Dodon a afirmat că noua identitate lui Vlad Plahotniuc a fost oferită în 2018, atunci când la conducerea SIS se afla Vasile Botnari, persoană din anturajul lui Plahotniuc.