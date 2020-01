Mihai Popşoi: În condiţii cinstite, Igor Dodon nu are şanse de câştig la prezidenţiale

Mihai Popşoi este de părere că sondajele de opinie nu-l vor ajuta pe Igor Dodon pentru că „nu sondajele îl votează, ci oamenii”.



Totodată, deputatul consideră că drept contracandidat lui Igor Dodon trebuie să fie o persoană care ar avea şanse reale de a-l devansa şi de a obţine mandatul de şef al statului, transmite IPN





„În circumscripţia de la Hânceşti vom avea un candidat foarte bun care s-a bucurat de sprijinul colegilor şi din Platforma DA, un candidat apolitic. Noi avem alegerea dintre un candidat politic, un coleg de partid, şi un candidat apolitic, aşa cum este sugestia colegilor din PPDA. Ne dorim ca colegii noştri de pe centru-dreapta să ne sprijine pentru că aceasta este reţeta succesului”, a afirmat Popşoi.



Alexandru Slusari, vicepreşedinte al Parlamentului şi deputat din partea Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr, susţine că nu vede nicio problemă în faptul dacă la prezidenţiale va fi înaintat un candidat apartinic, comun din partea mai multor partide de dreapta. Potrivit lui, mai este timp până la începutul campaniei electorale, însă a sugerat că reprezentanţii formaţiunilor care susţin această idee, ar trebui să se întrunească şi să ia o decizie.

„Unicul contraargument pe care l-am auzit a fost că nu am rostit niciun nume şi nu am venit cu candidaturi concrete”, a explicat Alexandru Slusari. Potrivit lui, PPDA nu a propus nume concrete pentru ca în societate să nu se creeze percepţia că numele vin tocmai de la PPDA.



Expertul „WatchDog” Valeriu Paşa este de părere că preşedinta PAS, Maia Sandu, este politiciana care este capabilă să emane încredere şi să transmită această încredere alegătorilor. Astfel, lidera PAS ar fi cea mai potrivită pentru a candida la alegerile prezidenţiale.



El este de părere că iniţiativa înaintată de PPDA arată că formaţiunea nu vrea să candideze Maia Sandu la viitorul scrutin. „Este unica persoană în spaţiul public care acum are ponderea să-i facă concurenţă lui Igor Dodon”, a menţionat Valeriu Paşa.



„Obiectivul alegerilor prezidenţiale este eliminarea din poziţia dominantă a lui Igor Dodon care va trage după sine toată gaşca. Dacă pierde, aceasta nu înseamnă că se schimbă justiţia, procurorul general sau Guvernul. Dar pot apărea fisuri serioase în interiorul PSRM”, a afirmat Valeriu Paşa.