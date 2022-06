Ion Chicu: Majorarea tarifului la gaz va determina o nouă creştere a ratei inflaţiei

Potrivit ex-premierului, negocierea defectuoasă a contractului cu Gazprom este una dintre cauzele majore ale inflaţiei galopante cu care se confruntă Republica Moldova. Iar noul tarif de 18,6 lei pentru un metru cub de gaz va determina o nouă creştere a preţului la produse şi servicii.



„Imediat după decizia ANRE, preşedintele Moldovagaz a menţionat că noul tarif nu reflectă preţul de achiziţie a gazului. Tariful anterior era generat de un preţ de achiziţie de 620 de dolari, dar în aprilie Moldovagaz a procurat gaz la un preţ de 1193 dolari. Chiar dacă a fost majorat cu 20%, actualul tarif nu acoperă preţul de achiziţie. Moldovagaz va acumula devieri negative, ceea ce înseamnă noi datorii faţă de Gazprom. Moldovagaz nu va fi capabilă să restituie datoriile, iar soluţia va fi aceeaşi, vor lua din buget, aşa cum s-a întâmplat în această iarnă, şi vor acoperi datoriile. Este clar că acest tarif este un nou impuls pentru creşterea inflaţiei”, a spus Ion Chicu în cadrul emisiunii „Главный вопрос” de la NTV Moldova.



Ion Chicu a criticat decizia guvernării de a crea comisii parlamentare privind controlul inflaţiei, menţionând că aceste acţiuni sunt tardive şi populiste.



„Acum doi ani, când am avut secetă, pandemie şi turbulenţe politice, am avut o inflaţie de 0,39%, acum înregistrăm cea mai mare rată a inflaţiei din Europa. După 10 luni de activitate a Guvernului, de ce abia acum preşedintele a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, luând decizia de a crea două comisii parlamentare, care vor analiza situaţia şi vor veni cu propuneri?”, s-a întrebat ex-premierul.



Potrivit prognozelor Băncii Naţionale, în Republica Moldova până la sfârşitul acestui an rata inflaţiei ar putea ajunge la 31%.