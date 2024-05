Arabii suflă și-n iaurt, când vine vorba de România: lecția scumpă pe care au învățat-o după țepe mari

Superliga românească a ajuns o păcălelală fotbalistică! Pentru că cine e star aici, de cele mai multe ori, ajunge într-un anonimat sportiv, cum pleacă din țară.

Atenție: nu vorbim despre jucători care eșuează în Premier League, Serie A sau Bundesliga. La aceste campionate de top românii ajung foarte rar de ani buni. Mai nou, vedetele Superligii devin adevărate epave fotbalistice în întrecerile din Orientul Mijlociu. Printre „cămilarii“ de care râdeam, cândva, scapând din vedere că fotbalul nostru era în cădere liberă, iar cel din țările arabe în plină dezvoltare. Rezultatul e ce vedem astăzi. Jucătorii luați din România sunt de nivelul unor formații din subsolul clasamentului în Qatar și Arabia Saudită. Așadar, avem o explicație concretă pentru că Al-Duhail, o formație cu pretenții din Qatar, tocmai a renunțat la transferul lui Florinel Coman (FCSB), golgheterul Superligii.

Codașii clasamentului în Regat

Că în Arabia Saudită românii n-au acces la formațiile de top, odată cu transformarea primei ligi într-o competiție stelară, știam deja. Ce am aflat după acest sezon e că jucătorii plecați din Superliga noastră au umplut loturile unor echipe care tocmai au luat drumul ligii secunde!

După etapa cu numărul 34, ultima, au retrogradat Al-Hazm, Al-Tai și Abha. Iar Al-Okhdood s-a clasat prima deasupra liniei, pe 15 din 18. Ultimele trei formații au în componență jucători români sau unii transferați din România, după cum se poate vedea mai jos:

*Al-Okhdood – Andrei Burcă și Florin Tănase

*Abha – Ciprian Tătărușanu

*Al-Tai – Andrei Cordea, Marko Dugandzic

De pe această listă, Tătărușanu are o situație specială, în sensul că a ajuns în Regat, la 38 de ani, după o carieră la cel mai înalt nivel, la Fiorentina, Lyon și AC Milan. Așadar, e de înțeles că a optat pentru un contract bănos, de 1,8 milioane de euro, în schimbul căruia a trăit un coșmar sportiv: 87 de goluri încasate, în acest sezon, în 36 de partide!

Și Andrei Burcă (31 de ani) a lăsat, per ansamblu, o impresie bună. Cele șase goluri înscrise în 28 de apariții la Al-Okhdood reprezintă un bilanț pozitiv pentru un stoper. În rest însă, Tănase, Cordea și Dugandzici au fost de nerecunoscut, comparativ cu perioada în care evoluau în România!

Tănase a părăsit Superliga noastră, după două ediții succesive în care a fost cel mai bun marcator al primei ligi, în 2020-2021 și 2021-2022, în care a marcat un total de 44 de goluri la FCSB! Ce a făcut apoi, odată cu plecarea în fotbalul arab? A pierdut drumul spre poartă. Dovadă și faptul că, mai întâi, a eșuat în Emirate, la Al-Jazira (2 goluri în campionat în 21 de apariții), iar apoi în Arabia Saudită, la Al-Okhdood, după cum demonstrează cifrele sale din tabelul alăturat.

Șocant e că Tănase e vizat acum pentru o „repatriere“ la FCSB, patronul Gigi Becali considerând că un jucător care a eșuat în Asia poate contribui la o eventuală calificare în grupele Ligii Campionilor!

De remarcat că e „bătaie“ și pe Denis Alibec, alt jucător care a retrogradat în acest sezon, dar în Qatar. Vârful de 33 de ani, care s-a clasat pe ultimul loc cu Muaither, a înscris un singur gol pentru formația arabă în 2024! Dar se pregătește acum pentru Campionatul European din Germania, după care va juca fie la Farul Constanța, fie la FCSB, cele două formații care s-au arătat interesate de readucerea sa în țară. Cu precizarea că Gigi Becali a cam renunțat, între timp, la această idee. Pe bună dreptate, când citim declarația sa recentă: „Mi-am cam luat gândul de la Alibec. Mi-a zis cineva că nu-l lasă maică-sa. Mi-a zis cineva să vorbim cu maică-sa, hai, bă, e rușinos, acum vorbim cu mamele? Cică au plâns mama și bunica lui când a plecat (n.r. – de la FCSB), că am zis eu ce am zis. Nu mai știu ce am zis. Dacă nu spuneam eu, poate se ținea de jocurile alea de calculator și acum...“.

Românii, ocoliți de români

Dacă formațiile din zona arabă au luat niște „țepe“ mari până s-au prins cum stau lucrurile cu fotbaliștii din Superligă, în schimb, antrenorii români care activează în Orientul Mijlociu știau deja ce „marfă“ oferă campionatul nostru intern. Nu e întâmplător că Olăroiu (Sharjah) și Isăilă (Ajman), de pildă, n-au transferat niciodată vreun fotbalist din România în ultimii ani, deși ar fi avut această posibilitate.

La ora actuală, doar Cosmin Contra, care a terminat pe 10 din 18 cu Damak în Arabia Saudită, a avut un român sub comandă. Vorbim despre Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei. Care însă n-a ajuns la Damak din întrecerea noastră internă, el fiind plecat din țară de ani buni, mai precis din 2016.