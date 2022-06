Igor Grosu, despre remanieri guvernamentale: Unii miniştri sunt vocali, alţii mai timizi

De asemenea, Igor Grosu spune că problemele sociale, criza energetică şi aspectele ce vizează întărirea capacităţilor de apărare a ţării sunt prioritare pe agenda guvernanţilor.



În contextul majorării fără precedent a preţurilor la carburanţi, Igor Grosu spune că guvernarea caută soluţii pentru a veni cu ajutor ţintit pentru unele categorii de cetăţeni. Potrivit preşedintelui Parlamentului, excluderea valorii TVA şi a accizei din preţul carburanţilor nu este o soluţie echitabilă.



„Trebuie să-i ajutăm pe cei care sunt cel mai mult afectaţi. Am venit cu un pas către fermieri, după restituirea a 30% din valoarea accizei la motorină, analizăm să venim cu ceva suplimentar. Dar trebuie să fie un echilibru. Da, preţurile la combustibil au crescut, e anormal de mare, dar şi preţurile la cereale au crescut. Noi trebuie să-i ajutăm ţintit pe fermieri, transportatori. Unul are un automobil modest pe care-l foloseşte din când în când şi altul are Porsche, chiar trebuie să le dăm la toţi?”, s-a întrebat Igor Grosu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la JurnalTV.



De asemenea, şeful Legislativului spune că o prioritate pentru actuala guvernare este întărirea capacităţilor de apărare. În contextul crizei regionale de securitate, dotarea Armatei Naţionale cu echipamente moderne este imperios necesară.



„Republica Moldova va beneficia de 40 de milioane de euro pentru consolidarea capacităţilor de apărare. După invazia din Ucraina, toate ţările, mari, mici, neutre şi-au reconsiderat priorităţile şi investesc în apărare. Orice stat care se respectă, neutru sau parte a unui bloc, este obligat să aibă grijă de propria securitate, să aibă armată. Regula conform căreia ai atât de multă securitate, cât investeşti în ea, lucrează perfect. Da, avem parteneri care sperăm să ne ajute în situaţii complicate, dar şi partenerii se întreabă dacă statul însuşi îşi consolidează capacităţile de apărare. De-a lungul timpului deloc nu s-a investit, armata era o Cenuşăreasă. Până acum s-a pus accent doar pe aspectele sociale. Acum trebuie să ne gândim şi la capacităţile defensive. Trebuie să ne gândim de ce fel de armament defensiv avem nevoie. Şi da, noi vom face asta”, a mai spus preşedintele Parlamentului.



De asemenea, preşedintele PAS a mulţumit miniştrilor din Guvernul Gavriliţa pentru munca depusă, în contextul crizelor multiple cu care se confruntă Republica Moldova. Igor Grosu spune că, la partid, are loc o evaluare a activităţii fiecărui ministru, însă prim-ministrul va decide dacă vor avea loc modificări în echipa guvernamentală.



„Decizia aparţine prim-ministrului. La partid, periodic, facem evaluarea tuturor domeniilor. Avem ministere mai dinamice, cu miniştri mai vocali, sunt alţii mai timizi. Avem evaluările noastre interne, dar este obligaţia prim-ministrului, atunci când va considera de cuviinţă, să propună remanieri”, a mai spus Igor Grosu.